На Сахалине прокуратура проверит информацию об истощенном ребенке

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по информации в СМИ об истощенном ребенке, сообщается на сайте ведомства.

По данным регионального правительства, мальчик живет Кировском детском доме Тымовского района, ему восемь лет, он весит около 10 килограммов, а рост его всего 88 сантиметров.

Мальчик родился с тяжелейшими физическими и ментальными нарушениями. Его забрали из асоциальной семьи, с тех пор он живет в интернате.

По словам министра социальной защиты Сахалинской области Елены Касьяновой, неверно считать, что именно в соцучреждении воспитанника довели до истощения. Как раз в интернате он получает необходимое лечение и питание, стал сам переворачиваться в кроватке, пытается садиться, может держать голову.

- Полное выздоровление для ребенка с таким диагнозом, к сожалению, невозможно, но мы делаем все, чтобы сделать его жизнь лучше. Если будет необходимо, мальчика направят на лечение в Москву после снятия противоэпидемических ограничений, - приводятся в сообщении слова уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любови Устиновской.

За состоянием подопечного следят и в областной больнице, а также московские врачи, с которыми был организован сеанс телемедицины.