По итогам прошлого года производство молочной продукции в Сахалинской области достигло рекордных показателей. Впервые за последние два десятка лет от одной фуражной коровы удалось получить свыше шести тонн молока. Таким образом, этим продуктом острова стали обеспечивать себя на 60 процентов. Еще лет пять назад такие цифры могли лишь сниться.

К продовольственной безопасности

К 2015 году около 70 процентов продуктов питания доставлялось на Сахалин и Курилы из других регионов страны или из-за границы. Регион полностью обеспечивал себя только картофелем. Потребность в молоке покрывалась на 16 процентов, так что полки в магазинах ломились от тетрапаков с большим сроком хранения. "Молочка" из Амурской области поставлялась в школы. К островам - как очень хорошему рынку сбыта - всерьез присматривались хабаровские и приморские комбинаты.

Нефтегазовый сектор экономики региона традиционно подразумевался как ключевой, так что развитие сельскохозяйственной отрасли приоритетом не являлось. Однако со временем стало ясно, что обеспечить продовольственную безопасность области просто необходимо. Пять лет назад этим и занялись. Естественная ограниченность сельхозплощадей, кислотность почв, неустойчивый морской климат - с этими вызовами власти начали активно бороться.

Улучшить природный климат правительству региона было, конечно, не под силу, а вот климат инвестиционный - вполне. Был сделан ряд шагов, которые положительно отразились на состоянии аграрно-промышленного сектора. Появилась Корпорация развития Сахалинской области, основная функция которой - помощь в реализации инвестиционных проектов. Приняли программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, в ее рамках аграриям ежегодно выделяют многомиллионные субсидии. Наконец, была создана территории опережающего развития "Южная".

Мороженое с бюджетной поддержкой

Одним из крупнейших резидентов ТОР стала компания "Грин-Агро", которая при поддержке корпорации возводит современную ферму близ села Троицкого. Когда завершился первый этап строительства, туда завезли коров голштинской породы. Через несколько месяцев с фермы начались поставки молока. Сегодня здесь содержат более двух тысяч голов скота, в том числе 871 дойную корову. По итогам прошлого года резидент ТОР направил на переработку 6655 тонн молока - в пять раз больше, чем в предыдущий.

Другой удачный пример - молокозавод в Поронайске, который в прошлом году начал выпуск собственного мороженого. Цех, где теперь изготавливают лакомство, раньше использовали для переработки рыбы. Его полностью реконструировали и переориентировали на новое производство. Оборудование, доставленное из Москвы, обошлось в 40 миллионов рублей, и 70 процентов его стоимости субсидировал региональный бюджет.

Молокозавод в Поронайске потратил на оборудование для производства мороженого 40 миллионов рублей, 70 процентов из них субсидировал бюджет

- Наша продукция готовится по классической рецептуре: из натуральных ингредиентов и без растительных жиров, с учетом требований ГОСТа. Процесс производства практически полностью автоматизирован. В планах - расширение ассортимента продукции, поставки ее на материк и даже за границу, - рассказал руководитель предприятия Михаил Ким.

Залили…

Еще одним крупнейшим "молочным" проектом на острове стал уникальный животноводческий комплекс в селе Раздольном Корсаковского района, возведенный с нуля по белорусским технологиям. Он полностью принадлежит государству. За 2,5 миллиарда рублей из регионального бюджета здесь построили три больших коровника с оборудованием для автоматизированного доения, три телятника, доильный и родильные залы, санитарный блок. Закупили сотни голландских и венгерских коров. А по соседству "вырос" агрогородок для сотрудников Корсаковского совхоза, частью которого является ферма. Этот проект стал одновременно и удачей, и демонстрацией набивания шишек - поэтому о нем стоит рассказать подробнее.

Заявленная мощность комплекса - свыше семи тысяч тонн молока и молочной продукции в год. Изначально предполагалось, что здесь будет полный цикл: от производства до переработки. Однако в 2018 году в региональном правительстве сочли нецелесообразным строительство такого цеха - решили, что перерабатывающих мощностей на острове хватает. Так что пока "Корсаковский" фактически не способен зарабатывать самостоятельно. Сырье сдают на молокозавод "Южно-Сахалинский", и такая деятельность никак не позволяет выйти даже на окупаемость.

В этом году ситуация дошла до абсурда: совхозу стало некуда девать излишки молока. Заключая договор на поставку, бывший директор предприятия поосторожничал и написал, что ежемесячно сможет сдавать по 300 тонн. Это тот объем, который ферма получает гарантированно, при любых неблагоприятных обстоятельствах. Нынешняя мощность комплекса - 450 тонн. Прописывая минимальные цифры, экс-руководитель "Корсаковского" надеялся, что в дальнейшем удастся договориться с комбинатом и продавать лишнее. Но не вышло. "Южно-Сахалинский" забирает строго указанный объем, так что ферма по сути заливает себя молоком.

Перерабатывающий комбинат понять можно. По словам его директора Александра Курносова, предприятие рассчитывает объем принимаемого сырья на год вперед, так как рынок сбыта не резиновый. Именно поэтому, предприняв в конце 2019-го несколько попыток уточнить условия, но не получив ответа, остановились на 300 тоннах. Появилась еще одна договоренность - с "Грин-Агро", которому тоже нужно сдавать молоко.

В минсельхозе области в конфликт двух хозяйствующих объектов не вмешиваются, иначе это будет противоречить закону о защите конкуренции. Каков же выход из ситуации?

Новый директор "Корсаковского" Иван Ковтун пока только вникает в дела предприятия и не готов обозначить пути выхода из кризиса.

- Сейчас я провожу полную ревизию, всесторонний финансовый анализ, по итогам которого будут видны перспективы совхоза. Нужно посмотреть, чем я "обладаю", как из этого собрать толковый механизм, чтобы работать далее. Понимаете, на данном этапе я знаю, что нужно производить сельхозпродукцию, а чем производить - пока непонятно. Текущие проблемы закрываю, а основного видения пока нет. Как сложится ситуация с коронавирусом? От этого будет зависеть последующее государственное финансирование совхоза. Без него на сегодняшний день ни одно предприятие на Сахалине нормально функционировать не сможет. Выйти на самодостаточность - это пока большая мечта, - рассказал "РГ" Иван Ковтун.

P.S.

Опыт Сахалинской области, региона с нефтяными доходами, другим дальневосточным территориям повторить пока вряд ли удастся. Дефицитные "кошельки" субъектов, конечно, выделяют аграриям субсидии, но это лишь капля в море. В Хабаровском крае крупные производства нуждаются в модернизации, нет программ по поддержанию кормовых полей, не налажен прием молока у населения. Несмотря на определенные вливания особых успехов не демонстрирует и молочная отрасль Приморья. Власти надеются на инвесторов, но те, заявившись, внезапно исчезают из-за финансовых или бюрократических проблем.