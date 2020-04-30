Оборудование для Амурского ГПЗ поступило в Россию из Китая

На перегрузочной базе железнодорожной станции Маньчжурия (КНР) погружено и отправлено в Россию буровое оборудование для строящегося в Амурской области газоперерабатывающего завода.

Амурский ГПЗ станет вторым по объему переработки природного газа (42 миллиарда кубометров в год) и крупнейшим по производству гелия (до 60 миллионов кубометров в год) предприятием в мире.

В осуществлении проекта принимает участие китайская компания.

С начала этого года объем экспорта крупногабаритного электромеханического оборудования через пункт пропуска достиг 576 вагонов общим весом более 22 тысяч тонн, увеличившись на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.