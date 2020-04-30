Пострадавшие от COVID-19 забайкальские предприятия получат федеральную матпомощь

Новости

На Среднем Урале количество случаев COVID-19 перевалило за 700 11:15
Отели и санатории Крыма сохранили половину броней на лето 11:15
На Кубани количество случаев COVID-19 превысило одну тысячу 11:06
Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей 11:04
Министр культуры и туризма Калмыкии лишился поста за кумовство 11:04
Более 80% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет 11:02
В Киргизии запретят проведение последних звонков в школах 11:00
На Мадагаскаре раскопали скелет "Безумного зверя" 10:56
Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в ближайшие дни 10:55
На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны 10:55
Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском 10:51
В Краснодаре будут судить 12 подставных директоров 10:50
Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы 10:48
В Бишкеке в ночь на 1 мая уберут блокпосты 10:45
Прием заявок на поддержку инновационных проектов продлили до 15 мая 10:43
Гонконгские ученые разработали разрушающий коронавирус спрей 10:39
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки 10:33
Московские врачи вылечили от коронавируса 5135 человек 10:31
Еврокомиссию попросили разрешить выдавать ваучеры за отмененные рейсы 10:29
Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за коронавируса 10:22
Почта России доставит ветеранам поздравления от президента с 9 мая 10:19
ЮНИСЕФ объявил сбор средств для закупки медоборудования для Беларуси 10:19
Опубликовано видео нейтрализации боевиков в Екатеринбурге 10:16
Вертолет НАТО исчез с радаров у берегов Греции 10:14
Умер звезда Болливуда Риши Капур 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 10:16
Проект: В регионах

Пострадавшие от COVID-19 забайкальские предприятия получат федеральную матпомощь

Текст: Дина Непомнящая
Безвозмездную помощь от государства получат предприятия малого и среднего бизнеса, относящиеся к наиболее пострадавшим во время пандемии коронавирусной инфекции отраслям. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Размер выплаты равняется одному МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Деньги работодатель сможет получить на каждого из своих сотрудников. За это он обязуется сохранить не менее 90 процентов своего штата от мартовского уровня.

Забайкальские предприниматели начали брать "зарплатные кредиты"

Забайкальцы уже оценили эту поддержку. Читинский предприниматель, владелец сети баров-магазинов Сергей Ткачук считает, что она очень поможет его бизнесу.

- У меня 18 торговых точек по всему Забайкальскому краю, в них трудятся 84 сотрудника. И я даже не думал о сокращении штата. Хотя карантинные каникулы мы, как и весь регион, переживаем не просто. Но если учитывать, что средняя зарплата у нас 20 тысяч рублей, то выплата на каждого в размере МРОТ будет очень кстати. Лучше реальные деньги, пусть они и не большие, - радуется Сергей Ткачук.

Узнать, относится ли предприятие к наиболее пострадавшим и могут ли его сотрудники претендовать на господдержку, можно на официальном сайте налоговой службы. Также о мерах поддержки забайкальцы могут узнать на горячей линии по номеру: 8-800-444-44-75. На звонки с 9:00 до 20:00 отвечают пять специалистов.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Володин попросил проверить закупку "золотых" масок в Саратовской области
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев