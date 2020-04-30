Пострадавшие от COVID-19 забайкальские предприятия получат федеральную матпомощь

Безвозмездную помощь от государства получат предприятия малого и среднего бизнеса, относящиеся к наиболее пострадавшим во время пандемии коронавирусной инфекции отраслям. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Размер выплаты равняется одному МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Деньги работодатель сможет получить на каждого из своих сотрудников. За это он обязуется сохранить не менее 90 процентов своего штата от мартовского уровня.

Забайкальцы уже оценили эту поддержку. Читинский предприниматель, владелец сети баров-магазинов Сергей Ткачук считает, что она очень поможет его бизнесу.

- У меня 18 торговых точек по всему Забайкальскому краю, в них трудятся 84 сотрудника. И я даже не думал о сокращении штата. Хотя карантинные каникулы мы, как и весь регион, переживаем не просто. Но если учитывать, что средняя зарплата у нас 20 тысяч рублей, то выплата на каждого в размере МРОТ будет очень кстати. Лучше реальные деньги, пусть они и не большие, - радуется Сергей Ткачук.

Узнать, относится ли предприятие к наиболее пострадавшим и могут ли его сотрудники претендовать на господдержку, можно на официальном сайте налоговой службы. Также о мерах поддержки забайкальцы могут узнать на горячей линии по номеру: 8-800-444-44-75. На звонки с 9:00 до 20:00 отвечают пять специалистов.