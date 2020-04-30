В условиях пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса обострились проблемы, связанные с пребыванием на территории Российской Федерации мигрантов из стран СНГ.

Эти люди теряют работу, у них нет финансовой "подушки безопасности" и жилья. Выехать из России они не могут: границы на замке. Но и обратиться в органы миграционной службы не осмеливаются, боясь наказания за нелегальное нахождение в нашей стране.

Единственный выход - обеспечить им условия легализации, то есть объявить своего рода миграционную амнистию.

На это направлен указ президента России от 18 апреля "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения COVID-19". Он дает возможность привлекать на работу застрявших в России иностранцев, даже не имеющих соответствующего разрешения или патента. На период пандемии проблемы легализации иностранных граждан решает и указание МВД РФ от 19 марта "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции".

В Приморье в 2019 году въехали 106 тысяч граждан Узбекистана. Из них 96 тысяч прибыли для работы. Однако патенты на право осуществления трудовой деятельности получили лишь 18 тысяч. Остальные тоже трудятся, но вот только где?

Введение таких граждан в правовое поле обеспечит их участие в последующем устранении возникших в результате пандемии экономических потерь и в дальнейшем развитии экономики Приморского края. Тем более что при имеющемся дефиците собственных кадров в ближайшее время не будет притока людей извне, и нужно использовать в полной мере тех, кого имеем. К тому же это позволит привести количество привлекаемых трудовых мигрантов в соответствие с потребностями экономики, изменит отношение населения к ним и будет способствовать сохранению социального равновесия в многонациональном сообществе края.

Сложность состоит в создании условий для добровольного выхода мигрантов из "тени" для последующей их легализацией. Эту задачу надо решать усилиями не только МВД России, но и других ведомств. Помощь могут оказать и некоммерческие организации (НКО). Концепция государственной миграционной политики на 2019-2025 годы как раз и предполагает участие в этом деле институтов гражданского общества. По многолетним наблюдениям, попавшие в трудное положение мигранты в первую очередь обращаются за помощью не в органы МВД, а в хорошо зарекомендовавшие себя в среде мигрантов НКО.

Потеряв работу, трудовые мигранты не могут сегодня выехать из России. Но и обратиться в органы миграционной службы они не осмеливаются, боясь наказания за нелегальное пребывание

Эти структуры смогут оказать помощь иностранным гражданам, находящимся в стране с нарушением установленного порядка пребывания, но не представляющим серьезной опасности для нашего государства. Можно будет включить их в банк данных соискателей рабочих мест для дальнейшего легального трудо­устройства не только на время пандемии, но и после ее окончания. В этом плане целесообразно дополнить указание МВД о приеме заявлений о выдаче патентов, включив не только тех, кто до сих пор находился на нашей территории на законных основаниях, но и тех, кто принял решение урегулировать свое правовое положение в РФ.

Правда, беспокоит тот факт, что указание, оговаривающее эти возможности, действует, как и указ президента России, до 15 июня 2020 года. Это значит, что после открытия госграницы РФ возобновится массовый стихийный въезд безвизовиков, а все легализованные в период пандемии мигранты станут нелегалами и будут либо депортированы, либо административно выдворены. То есть копившиеся годами проблемы "безвизовиков" вернутся в исходное состояние на 15 марта 2020 года. Это нельзя допустить - острота момента требует принятия экстренных мер.

Есть и радующие моменты. Хочу отметить оперативное принятие Госдумой РФ в третьем чтении закона о предоставлении трудовым мигрантам, работающим в России по патенту, права продлевать его неограниченное число раз без выезда за пределы нашей страны. При этом речь идет не только о периоде коронавирусной пандемии, но и о том времени, когда она закончится. Ведь сейчас, если мигрант хочет и дальше работать в России, он должен снова пересечь границу, потратив на это кучу денег и времени, или пользоваться услугами "черных" посредников. А принятие этих поправок стабилизирует порядок уплаты фиксированных авансов и исключает искусственный выезд и въезд в Российскую Федерацию. И в конце для справки: на территории Приморья по патентам сегодня трудятся около 26 тысяч иностранцев...