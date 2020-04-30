В Чите и Читинском районе введут электронные пропуска

Новости

Forbes составил рейтинг российских аэропортов 08:07
В Токио неизвестный напал с ножом на полицейского 08:04
"Газель" Next получила подушки безопасности 08:00
Назван самый полезный напиток при похмелье 07:57
С российской лунной станции придется снять научный прибор 07:56
Российские банки отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей 07:53
Антропологи восстановят облик неизвестных солдат Великой Отечественной 07:53
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в начале мая 07:30
Грузовики с телами обнаружены в нью-йоркском Бруклине 07:20
В Приморье пограничники изъяли из незаконного оборота более тонны крабов 07:17
Китай отменил Азиатский экономический форум из-за коронавируса 07:02
В Бразилии зафиксирован рекордный уровень заражаемости коронавирусом 06:30
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России 06:29
На Сахалине прокуратура проверит информацию об истощенном ребенке 05:56
Песков рассказал об отношениях России с Западом на фоне пандемии 05:52
Илон Маск: Введенные из-за COVID-19 меры нарушают права людей 05:50
В Сирии военные РФ провели дезинфекцию авиабазы Хмеймим 05:16
Песков назвал очень плохой приметой возвращение Саакашвили в политику 05:15
Трамп объяснил лидерство США по COVID-19 "лучшей системой тестирования" 04:59
WSJ: Власти США заказали 100 тысяч мешков для жертв коронавируса 04:40
Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку 04:39
Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче 04:30
Посольство РФ: Россиян вывезут из Лос-Анджелеса четвертого мая 04:28
На Камчатке фермеры бросили умирать несколько десятков животных 04:20
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
30.04.2020 06:50
Проект: В регионах

В Чите и Читинском районе введут электронные пропуска

Текст: Валерий Голубев
Электронные пропуска начнут действовать на территории Читы и Читинского района с начала мая. Цифровую систему вводят, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в Забайкальском крае.

Теперь, чтобы выйти из дома, а также поехать куда-либо на личном автомобиле, местные жители должны брать цифровой пропуск, и обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это может быть долгосрочный или временный цифровой пропуск для выполнения трудовой деятельности или же временный, для других целей передвижения помимо работы.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Губернатор Забайкалья попросил президента РФ помочь в борьбе с пожарами

Оформлять долгосрочный цифровой пропуск должен работодатель. Для этого ему нужно заполнить заявление на получение государственной услуги "Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу" через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

А вот получить временное разрешение на передвижение граждане могут самостоятельно. Для этого люди нужно зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг или же воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги СТОП коронавирус".

- Оформить временный пропуск самостоятельно можно для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, для посещения больницы или поликлиники, поездки по личным и семейным делам - но не более двух раз в неделю, осуществить выход для волонтерской деятельности или передвижения со служебным удостоверением, - прокомментировала глава регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева.

Как только человек заполнит заявку и нажмет на кнопку "Получить код", информация о временном цифровом пропуске, в том числе в виде QR-кода, высветится на экране персонального компьютера, ноутбука, мобильного телефона или планшета. При необходимости эти данные можно сохранить или распечатать, номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода запомнить или записать. Это нужно, чтобы предъявить его в случае проверки.

Проверять действительность цифровых пропусков будут должностные лица, которые станут использовать специализированное мобильное приложение "Госуслуги Проверка пропуска", передаваемого министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Забайкалью выделят 321 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Подробную инструкцию по оформлению цифровых пропусков для граждан и работодателей министерство предоставит на официальном сайте после подписания соответствующего постановления губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Справка "РГ"

На утро 30 апреля в Забайкалье подтверждено 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. 19 из них - среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыли на карантин. Все заболевшие находятся в медицинских учреждениях региона. За все время выздоровели и выписаны из больниц 26 человек.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Захарова: Россия ответит США на ракетную атаку с подводных лодок