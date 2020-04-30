В Чите и Читинском районе введут электронные пропуска

Электронные пропуска начнут действовать на территории Читы и Читинского района с начала мая. Цифровую систему вводят, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в Забайкальском крае.

Теперь, чтобы выйти из дома, а также поехать куда-либо на личном автомобиле, местные жители должны брать цифровой пропуск, и обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это может быть долгосрочный или временный цифровой пропуск для выполнения трудовой деятельности или же временный, для других целей передвижения помимо работы.

Оформлять долгосрочный цифровой пропуск должен работодатель. Для этого ему нужно заполнить заявление на получение государственной услуги "Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу" через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

А вот получить временное разрешение на передвижение граждане могут самостоятельно. Для этого люди нужно зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг или же воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги СТОП коронавирус".

- Оформить временный пропуск самостоятельно можно для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, для посещения больницы или поликлиники, поездки по личным и семейным делам - но не более двух раз в неделю, осуществить выход для волонтерской деятельности или передвижения со служебным удостоверением, - прокомментировала глава регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева.

Как только человек заполнит заявку и нажмет на кнопку "Получить код", информация о временном цифровом пропуске, в том числе в виде QR-кода, высветится на экране персонального компьютера, ноутбука, мобильного телефона или планшета. При необходимости эти данные можно сохранить или распечатать, номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода запомнить или записать. Это нужно, чтобы предъявить его в случае проверки.

Проверять действительность цифровых пропусков будут должностные лица, которые станут использовать специализированное мобильное приложение "Госуслуги Проверка пропуска", передаваемого министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Подробную инструкцию по оформлению цифровых пропусков для граждан и работодателей министерство предоставит на официальном сайте после подписания соответствующего постановления губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Справка "РГ"

На утро 30 апреля в Забайкалье подтверждено 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. 19 из них - среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыли на карантин. Все заболевшие находятся в медицинских учреждениях региона. За все время выздоровели и выписаны из больниц 26 человек.