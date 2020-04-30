Согласно исследованию НИУ "Высшая школа экономики" Якутия лучше других регионов подготовилась к удаленному обучению детей. Оценивая первые наработки, председатель общественного совета при министерстве образования и науки республики Михаил Черосов заметил, что "даже появилась возможность перехода с двух смен в одну смену дистанционного формата". Для Якутска это стало бы благом.

Школ в городе не хватает. Чтобы перейти на односменное обучение в обычном режиме, надо создать более 15 тысяч ученических мест. На это требуется около 20 миллиардов руб­лей. Таких свободных денег нет ни у республики, ни тем более у ее столицы. Из-за этого строительство новых школ ведется медленно, а в существующих зданиях все закутки переделаны под классные комнаты. И все равно, даже занимаясь в две смены, ученики сидят в переполненных классах.

Внедрение дистанционного обучения на постоянной основе позволило бы как минимум разгрузить существующие школы. Другое дело - найдутся ли желающие учиться в удаленных группах, как отнесутся к такой перспективе родители, готовы ли педагогические коллективы и управленцы к подобному повороту и допустим ли он вообще? Эти вопросы корреспондент "РГ" задал людям, участвующим в учебном процессе.

Михаил Черосов, председатель общественного совета при министерстве образования и науки Якутии:

- Школы как юридические лица имеют право вводить дистанционное обучение, не дожидаясь указаний или разрешений "сверху", - закон этого не запрещает. Не думаю, что на онлайн сразу начнут переводить целые классы, но желающие учиться по такой методике найдутся. Единственное - из этой системы надо будет выводить уроки физкультуры и технологии.

Безусловно, на первом месте должна стоять забота о качестве образования. На мой взгляд, дистанционка дает больше возможностей работать с детьми индивидуально, чем очные занятия. Сейчас в интернете много образовательных программ, но подача материала на таких ресурсах рассчитана на усредненного ученика. Учителям надо создавать свой контент, учитывающий способности каждого ребенка.

Есть аргумент и против массового перехода на дистанционку. Дело в том, что максимальная социализация у людей идет в детстве и юности. Дети должны общаться в реальности, и лучше всего - в стенах школы. Поэтому надо серьезно думать над тем, как при подобной форме обучения сохранить у учеников чувство класса, чувство локтя.

Алексей Семенов, руководитель управления образования Якутска:

- Наработки, которые начали использовать учителя и целые школы, безусловно, будут востребованы. К примеру, ежегодно мы теряем много учебных дней во время карантина по гриппу. Теперь появились опыт, методики и технические возможности для того, чтобы полноценно учить детей в периоды сезонных заболеваний. Изменилось отношение к созданию базы для дистанционного обучения. Если прежде к школьным серверам относились скептически, теперь все понимают: они нужны.

Но вот что касается перехода на дистанционку целыми классами, есть такое препятствие, как воспитательная работа. Задачи по воспитанию детей со школ никто не снимал. А как это делать, если учитель будет видеть ребенка только на экране? Наверное, такое можно внедрять в школах повышенного уровня, но повсеместно - вряд ли. На дистанционном домашнем обу­чении в основном находятся дети с ослабленным здоровьем. А вот обычным активным ребятам нужно реальное общение и друг с другом, и с учителями.

Алена Атласова, преподаватель математики школы № 33 Якутска, председатель городского совета молодых учителей:

- Мы очень многому научились за эти дни, и было бы безрассудством забросить все по окончании пандемии. Как учитель могу сказать, что дистанционная методика может быть востребована особенно в начале учебного года, когда многие семьи еще догуливают лето, не вернулись из отпусков. Возможно и создание дистанционных параллелей. Мы провели в школе анкетирование, и 30 процентов учеников отметили, что готовы заниматься удаленно после снятия режима само­изоляции.

Как мать (у меня ребенок учится в третьем классе) тоже не вижу в дистанционке ничего плохого. А вот большинство родителей, с которыми общаюсь, настроены по отношению к ней отрицательно. Скорее всего, им давит на нервы вынужденная самоизоляция. Сказывается и то, что многие семьи были не готовы технически, все приходилось добирать на ходу. Но когда ситуация войдет в нормальное русло, думаю, отношение к дистанционному образованию у родителей изменится.

Надежда Шомоева, многодетная мама:

- Уверена, что создание удаленных групп по желанию родителей и детей - дело ближайшего будущего. Конечно, сейчас это все до чертиков надоело, потому что сидим, как под домашним арестом. А когда детям можно будет погулять, прийти в школу на дополнительные или внеклассные занятия, пообщаться с одноклассниками, думаю, многие будут "за". Ребятишки вообще сочтут за счастье зимой заниматься дома, а не ходить на уроки по 40-градусному морозу, хотя лабораторные и им подобные занятия надо будет проводить очно. Ну и, наверное, дистанционка противопоказана детям, которые даже на обычных уроках больше смотрят в окно.

Федя Шомоев, шестиклассник:

- После коронавируса на дистанционку? Это было бы круто! Мы уже с ребятами говорили об этом. Все школьники были бы "за", только учителя, наверное, против. Утром встал, не надо никуда бежать, компьютер включил, а там уже все задания. Дома никого нет, никто тебе не мешает, сделал спокойно уроки и свободен. Я бы пошел в такую группу.

Ольга Ипатьева, директор городской классической гимназии Якутска:

- В начале февраля в гимназии прошел педсовет, где мы обсуждали перевод части предметов в режим онлайн. Обсуждали не потому, что предвидели будущую самоизоляцию. Все это давно витало в воздухе, но никто не решался сделать первый шаг. Эпидемия нас подтолкнула к более решительным действиям. Сейчас вполне очевидно, что какая-то часть учеников перейдет на дистанционную методику, и нам к этому надо готовиться.

Весь вопрос, на мой взгляд, в регламентации, в подготовке нормативно-правовых актов. В законе об образовании нет понятия дистанционного обучения. Надо регулировать законодательно, какие предметы в каких классах можно переводить на онлайн, что будет с оплатой учителей-дистанционщиков… Локальные нормативные акты прописывают каждый шаг учителя и ученика в реальной жизни. Теперь это надо переносить в виртуал.

После первых шоковых недель мы только начали нащупывать какие-то направления. Мы сейчас учимся "плавать", кто-то еще тонет, но пройдет совсем немного времени, и мы все будем не просто "держаться на воде", но прилично владеть стилями "плаванья". Я уверена в этом. После пандемии система образования уже не будет прежней.