В Приамурье обеспечили районы новыми автобусами по уникальной схеме

Сегодня в Ивановский район поступили два автобуса ГАЗ-A65R52 "Газель Next", на которые муниципалитет заключил контракт с лизинговой компанией.

Автобусное сообщение, по словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светланы Поповой, - главная транспортная связь внутри региона.

- У нас организован один межмуниципальный маршрут и семь муниципальных. Назрела острая необходимость в обновлении автобусного парка, - сказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев. - Два автобуса, которые мы только что получили, приобретены по областной программе. Она предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию на протяжении трех лет. Это существенная поддержка, так как основные затраты ложатся на правительство Амурской области. Такой подход еще раз подтверждает, что региональная власть не только знает проблемы городов и районов, но и оперативно реагирует на них.

Кардинальное обновление парка пассажирской техники на муниципальных регулярных маршрутах началось благодаря инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова. Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства разработать в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области" мероприятия по оказанию поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения. Такой комплекс мер подготовлен в области впервые.

- Помощь муниципалитетам по приобретению автобусов мы начали оказывать в 2020 году. Вместе с муниципальными образованиями проработали модели лизинга и цены, администрации активно включаются в этот процесс, - подчеркнула Светлана Попова.

Первые две машины по программе поддержки купила в начале апреля администрация Сковородинского района.

- Транспортное сообщение - это живой процесс, нужно периодически обновлять парк, - отметил глава района Алексей Прохоров. - Как только была разработана областная программа поддержки через лизинг, мы, конечно же, сразу подхватили эту идею. И вот два новых автобуса уже бегают по нашим дорогам.

Вслед за Сковородинским и Ивановским готовятся приобрести машины отечественного производства Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Тамбовский и Бурейский районы. Контракты этих муниципалитетов с лизинговыми компаниями уже на стадии подписания. В Приамурье будут поставлены семь ГАЗ-A65R52 "Газель Next", три ПАЗ-32053 и два ПАЗ-320435-04 "Вектор Next".

- Законом об областном бюджете утверждено распределение субсидии в 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований для обновления пассажирской техники, - напомнил Василий Орлов. - В распределение включены 19 муниципальных образований, готовых в 2020 году заключить контракты на покупку автобусов.

По информации замминистра транспорта и дорожного хозяйства области, всего планируется приобрести 46 единиц техники. Закупки автобусов пройдут через аукционные торги. Все процедуры намечено завершить до конца июня 2020 года.