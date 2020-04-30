В Приморье пограничники изъяли из незаконного оборота более тонны крабов

В Приморье за один день сотрудники пограничного управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота свыше одной тонны крабов, сообщает РИА Новости.

В поселке Дунай Хасанского района в частном доме обнаружили цех, где хранили и перерабатывали краба камчатского и краба опилио в антисанитарных условиях. Пограничники насчитали порядка 850 килограммов уже готовой продукции.

В Ольгинском районе задержали жителя поселка Веселый Яр, который перевозил 11 мешков морепродуктов без документов.

Стоимость изъятого составляет около 1,5 миллиона рублей. Ведется проверка.