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30.04.2020 10:06
Проект: В регионах

В Забайкалье акции ко Дню Победы пройдут в онлайн-формате

Текст: Валерий Голубев
В Забайкальском крае акции, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут в онлайн-формате. Они объединят тысячи местных жителей. Об этом в преддверии праздника рассказала заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Она подчеркнула, что несмотря на сложнсоти , вызванные пандемией коронавирусной инфекции, россияне обязаны отдать дань нашим памяти и уважения ветеранам, защищавшим страну в годы войны.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Забайкальцам предложили прийти в "Бессмертный полк" онлайн

- Приближается самый главный праздник нашей страны - День Победы. 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Региональным комитетом "Победа" был утвержден межведомственный план подготовки и проведения 9 мая. Всего запланировано более тысячи мероприятий. Отмечу, что Забайкальский край принимает участие во Всероссийских онлайн-акциях - "Сады Победы", "Стихи Победы", "Песни Победы". Кроме того, наши земляки очень активно предлагают и свои онлайн-проектах, - рассказала Аягма Ванчикова.

В разных районах региона пройдут различные акции. К примеру, в Оловяннинском - дистанционный конкурс военно-патриотической песни "Гордая моя Россия", Нерчинско-Заводском - акция "Время выбрало нас". Вдобавок, там проведут выставку "Мгновения праздника", в рамках которой покажут фотографии и видеозаписи празднования Дня Победы прошлых лет. В Ононском районе уже проходят конкурсы "Война глазами детей" и "Мир, в котором нет войны". А еще через сельскую сеть в районе будет организована радиотрансляция "От советского информбюро".

В целом, различные онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, запланированы во всех районах региона. Активное участие в них принимают волонтеры, общественные организации, а также школьники истуденты, которые сейчас учатся дистанционно.

Аягма Ванчикова отметила, что в 2020 году в Забайкалье впервые провели конкурс эскизов граффити. На них изображали маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны. Настенные рисунки с лицами героев появятся на фасадах домов в Чите, Нерчинске, Краснокаменске.

К юбилею Победы в регионе также проведут музейные онлайн-экскурсии. Кроме того, узнать судьбы забайкальцев, ушедших на фронт, можно на официальном сайте Государственного архива РФ. Там проходит виртуальная выставка документов военных лет.

В Чите, как и во многих других городах страны, 9 мая в небе над главной площадью города ссотоится авиационный парад. Современные боевые самолеты и вертолеты пролетят, отдавая честь воинам-победителям.

Состоится и всенародно любимая акция "Бессмертный полк". Но в этом году он пройдет в онлайн-режиме. Региональные кураторы всероссийской акции приглашают всех желающих присоединиться к масштабному проекту.

9 мая в Чите покажут выступление "Фронтовых бригад". Эту акцию поддержали творческие коллективы города. С концертной программой они выступят на дворовых площадках у домов, где проживают ветераны. Они заглянут в Железнодорожный, Ингодинский, Центральный, Черновский районы города Читы. К акции присоединятся Агинский, Могойтуйский, Петровск-Забайкальский, Читинский районы.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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К тому же, на площади Ленина в течение дня будет звучать праздничная радиопрограмма "Слово о Победе" со стихами о войне, рассказами ветеранов, песнями военных лет.

9 мая в 18:55 одновременно на всей территории края стартует акция "Мы помним". Память погибших на фронтах Великой Отечественной войны забайкальцы почтят минутой молчания.

В 22:00 часа жители Читы увидят праздничный салют, запланирован также фейерверк.

- Все главные массовые праздничные мероприятия: военный парад, "Бессмертный полк", праздничные концертные программы со зрителями обязательно состоятся в этом году, когда ситуация станет безопасной. С таким решением к гражданам страны обратился глава государства Владимир Путин. Главное для нас сейчас - сберечь здоровье наших граждан", - сказала Аягма Ванчикова.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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