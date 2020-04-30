Забайкальцам предложили прийти в "Бессмертный полк" онлайн

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой жителям Забайкальского края предложили принять участие в акции "Бессмертный полк. Забайкалье" онлайн. Фотографии героев Великой Отечественной войны опубликуют на официальном портале правительства региона и в социальных сетях.

Акцию помогли организовать краевое министерство ЖКХ, цифровизации и связи и Забайкальский информационный центр.

- В акции "Бессмертный полк. Забайкалье" есть важные преимущества. Ведь во время уличного шествия "Бессмертного полка" мы можем лишь на миг уловить лица героев. А онлайн портреты останутся надолго. Есть возможность познакомиться с историей, наградами, жизненным и боевым подвигом наших земляков, - отметила глава минЖКХ Евгения Батуева.

Чтобы принять участие в акции надо прислать на электронную почту 75@e-zab.ru фотографию своего родственника, указать его фамилию, имя и отчество, годы жизни, кратко описать историю его боевого пути. Стоит приложить также и фото своей семьи - потомков фронтовика.

В преддверии 75-летия Победы забайкальцы принимают участие и в других памятных онлайн-акциях. Так 28 апреля юные жители края присоединились ко всероссийскому движению школьников "Мы все равно скажем "спасибо". Ребята записывают видеообращения со словами благодарности ветеранам и публикуют их в социальных сетях с хештегами #РДШ и #мывсеравноскажемспасибо. О том, чтобы послания точно дошли до адресатов, позаботятся волонтеры, которые придут адресно поздравить, тех, кто защищал нашу Родину, и покажут им ролики.

Кроме того, в регионе проходит большая работа по ремонту и благоустройству мемориальных сооружений в восьми населенных пунктах: Акше, Александровском Заводе, Карымском, Степь, Баляге, Малета, Первомайске, Хара-Шибире. Приводят в порядок памятники, скверы и площади. Деньги на это выделены из средств национального проекта "Жилье и городская среда". В прошлом году, благодаря нацпроекту, благоустроили мемориалы в Первомайске, Жирекене, Сретенске, Новокручининске и Борзе.

- Забайкальцы заинтересованы сохранить память о войне. Эта Победа важнейшее событие в мировой истории, величайший подвиг нашего народа. Нас всех объединяет общее прошлое и мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы памятники, скверы и мемориалы были сохранены, - подчеркнула Евгения Батуева.