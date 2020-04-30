Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче

Первый Восточный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей жителя Петропавловска-Камчатского, который высказался в интернете в поддержку теракта, произошедших в 2019 году в Новой Зеландии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

В марте 2019 года мужчина разместил в мессенджере фото- и видеоматериалы об убийствах, совершенных Брентоном Таррантом в Крайстчерче, сопроводив их голосовым сообщением, в котором одобрил расстрел в мечетях.

Экспертиза дала заключение, согласно которому житель Камчатки оценил террористические действия "как логичные и правильные, и нуждающиеся в поддержке и подражании".

Приговор вступил в законную силу.

Справка "РГ"

15 марта 2019 года в мечети новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате нападения погибли 50 человек, десятки получили ранения.