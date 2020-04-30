На Вятке трое жителей Татарстана напали на полицейский патруль

На Вятке возбуждены уголовные дела по факту нападения жителей Республики Татарстан на полицейский патруль. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области.

По версии силовиков, в компании пьяных молодых людей, находившихся на улице Гагарина города Вятские Поляны, разгорелся конфликт. С целью разнять выясняющих отношения, к компании направились находящиеся в патруле трое полицейских, среди которых была женщина.

Трое молодых людей, 2001 года рождения напали на полицейских, причинив им боль и телесные повреждения, но в конечном итоге были доставлены в отдел полиции.

По данному факту в отношении всех троих возбуждены уголовные дела по статье 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.