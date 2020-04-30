Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Поездка на дачу или садовый участок в Нижегородской области теперь возможна при наличии документа, удостоверяющего право собственности на это имущество. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. Документ о праве собственности нужно иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить. Количество поездок ограничивается до двух в неделю.

Также ограничивается число выездов в магазин или в аптеку на своем автомобиле или на такси. Оформить соответствующую заявку можно раз в сутки. Также как и выход из дома для того, чтобы навестить родственника, находящегося в режиме самоизоляции.

- Мы обязаны сейчас сделать все, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких. Поэтому я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники - не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке, - пояснил Глеб Никитин.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 150 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 1 944.