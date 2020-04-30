Нижегородцам разрешили пробежки и прогулки с детьми

В указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности внесены изменения. Жителям региона разрешили пробежки, занятия физкультурой на улице и прогулки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Выйти из дома по указанным причинам можно один раз в течение дня.

- Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 метров от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день, - пояснил глава региона Глеб Никитин.

В указе также прописано то, как должны совершаться прогулки или пробежки. В частности, нельзя допускать контактов с поверхностями на улице - скамейками, качелями, снарядами и прочими объектами, нельзя собираться группами и посещать детские площадки и иные спортивные, развлекательные и досуговые территории.