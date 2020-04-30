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30.04.2020 13:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почта России повысит зарплату сотрудникам в 14 регионах России

Текст: Ирина Алпатова

С 1 мая в среднем на 20% вырастут заработные платы 37,8 тыс. сотрудников из более чем 7 тысяч почтовых отделений в 14 регионах России в рамках второго этапа программы повышения заработных плат почтовым работникам, сообщает пресс-служба Почты России.

Программа повышения заработных плат была запущена 1 мая 2019 года. За два этапа в 2019 году в среднем на 20% выросли зарплаты 139 тысяч сотрудников в 47 регионах страны.

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"Проект по повышению заработных план не зависит от внешних обстоятельств, в которых оказалась экономика страны, и мы намерены выполнить свои обещания в полном объеме", - отметил Максим Акимов, генеральный директор Почты России.

В рамках третьего этапа будут увеличены заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Ульяновской, Калининградской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в Республиках Саха (Якутия), Карелия, Дагестан, Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО.

В общей сложности на увеличение дохода сотрудников за полтора года (с мая 2019-2020 гг.) Почта России направит 11,5 млрд рублей. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников отделений почтовой связи. Последний этап пройдет в ноябре 2020 года.

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