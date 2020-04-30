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30.04.2020 13:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане создали робота Лилию для консультации о COVID-19

Текст: Олег Корякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Татарстане запустили телефонного робота Лилию, которая сможет проконсультировать граждан по широкому спектру тем, связанных с коронавирусом, режимом самоизоляции и цифровыми пропусками. Создали ее в Министерстве цифрового развития РТ.

Фото: Telegram-канал минздрава Беларуси
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Как пояснили в ведомстве, в основе разработки искусственный интеллект. Его обучили отвечать на самые популярные вопросы о COVID-19, возникающие сегодня у татарстанцев.

Лилия поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, снизит нагрузку на операторов контакт-центра цифровых пропусков. Во-вторых, избавит жителей от необходимости дожидаться ответа в очереди. В-третьих, она повысит безопасность операторов, сведя к минимум их личные контакты друг с другом.

Как признался уполномоченный по искусственному интеллекту в РТ Булат Замалиев, имя роботу он дал, вдохновившись работой руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой.

- Почему проведена такая аналогия вполне понятно, - прокомментировала "РГ" появление робота-тезки Лилия Галимова. - Вся информация оперативного штаба ежедневно и практически круглосуточно проходит через меня, я информирую журналистов, а они татарстанцев. Потребление информации возросло в разы, и любые новые дополнительные инструменты будут не лишними.

Чтобы получить консультацию у Лилии, нужно позвонить по номеру горячей линии: 8-800-250-90-33. Затем в голосовом меню необходимо будет выбрать вариант 3.

Со временем, обещают разработчики, список вопросов на которые сможет ответить робот, будет расширяться.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан COVID-19. Мы справимся!

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