В Ульяновске члены ОПГ задержаны за обналичивание 40 млн рублей

Сотрудники ульяновской и федеральной полиции пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью по обналичиваю денежных средств в областном центре. Заведено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

Следствием установлено, что преступную деятельность организовали два местных жителя. Привлекая к своей деятельности родственников, подозреваемые заключали с представителями юридических лиц фиктивные договоры на доставку стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг. За свои услуги они получали аванс - 8-10 % от суммы сделки.

За время незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.

С подследственных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.