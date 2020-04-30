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30.04.2020 09:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин попросил проверить закупку "золотых" масок в Саратовской области

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил прокурору Саратовской области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте сторонников спикера в Instagram. Позже стало известно, что прокуратура региона начала проверку.

Ранее закупка вызвала резонанс среди пользователей соцсетей. Как стало известно, учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно Минздраву Саратовской области) закупило 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. Договор, в частности, предполагает поставку 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок. Цена за один костюм - 3,5 тысячи рублей, за нестерильную маску - 425 рублей, за фильтрующую маску - 690 рублей, а за очки - 720 рублей.

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В сообщении в аккаунте сторонников спикера отмечается, что информация, возмутившая жителей области, была передана в общественную приемную Вячеслава Володина в Саратове. Он сам является уроженцем области и избирался от региона в ГД.

После того, как главе нижней палаты было доложено о закупке, председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области, направив ему все материалы по этому вопросу, говорится в сообщении. Отмечается, что он взял под личный контроль эту ситуацию.

Позже стало известно, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку закупки за бюджетный счет средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей. Об этом сообщает "Версия-Саратов".

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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