Жителя Прикамья будут судить за драку с полицейскими

В поселке Суксун Пермского края местного жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи №318 УК РФ "Применения насилия в отношении представителя власти".

Как пояснили в СУ СК России по региону, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законное требование инспектора ДПС проследовать в служебный автомобиль. Вместо этого он дважды ударил сотрудника полиции рукой по лицу. В дальнейшем мужчина продолжил драку с инспекторами ДПС, находясь в служебной машине: он наносил правоохранителям удары не только руками, но и ногами.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.