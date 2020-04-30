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30.04.2020 08:48
Проект: В регионах

Дистант - это новые возможности

Алтайский госуниверситет перестроил учебный процесс
Текст: Андрей Соколов (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 95(8149)
С 23 марта учебный процесс в Алтайском госуниверситете переведен в дистанционный режим. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал о том, как опорный вуз адаптировался к работе в условиях пандемии.
Сергей Бочаров: Теперь мы более подготовлены к глобальным вызовам. Фото: АлтГУ Сергей Бочаров: Теперь мы более подготовлены к глобальным вызовам. Фото: АлтГУ
Сергей Бочаров: Теперь мы более подготовлены к глобальным вызовам. Фото: АлтГУ

В связи с эпидемией COVID-19 вузы России перешли на дистант. Как этот процесс проходит в АлтГУ?

Сергей Бочаров: Мы столкнулись с новыми реалиями и проблемами. Но в аналогичной ситуации оказались многие вузы. Например, у нас мгновенно в разы выросла нагрузка на ИТ-сервисы дистанционного обучения, что вкупе с DDoS-атакой привело к их временному отключению. Это отчасти объяснимо: наш дистант впервые оказался в такой сложной, "боевой" обстановке. ИТ-специалисты АлтГУ несколько дней противодействовали атакам и восстанавливали бесперебойную работу сервера. Благодаря их усилиям удалось обеспечить стабильность сервисов, сделать их более на-дежными. Теперь наша ИТ-инфраструктура лучше готова к вызовам.

С новыми условиями удаленной работы столкнулась и администрация вуза. Были апробированы и внедрены механизмы документооборота с использованием электронной подписи. Этому способствовал запуск в 2019 году собственного аккредитованного удостоверяющего центра. Сегодня совещания, ректораты и учебный процесс проходят в онлайн-формате. Мы даже организовали анонимное онлайн-голосование членов ученого совета. Этот опыт тиражируется и в институтах АлтГУ.

Проявился ли пресловутый психологический фактор?

Сергей Бочаров: Большинство преподавателей привыкли работать в традиционном формате. Раньше на дистант они смотрели как на вспомогательную форму обучения. Пришлось менять свои привычки, и для многих это оказалось непросто. Не скрою, первые две недели работы в дистанционном режиме дались тяжело. Но мы смогли пройти процесс адаптации профессорско-преподавательского состава к работе с цифровыми сервисами, нашими и внешними. Помогли волонтеры - студенты и магистранты цифровых направлений подготовки АлтГУ, более сорока человек. Постепенно все наладилось, преподаватели перестроились для работы в дис-танте. Сегодня почти все учебные дисциплины представлены в среде Moodle, а это 3 474 живых, практически используемых курсов и 15 658 зарегистрированных слушателей.

Что помогло войти в новый формат работы?

Сергей Бочаров: В определенной мере мы оказались подготовлены к этой ситуации. Уже несколько лет в АлтГУ реализуется программа цифровизации. Созданы дистанционные образовательные курсы, оцифрованы процессы делопроизводства, для более эффективного менеджмента внедрен корпоративный портал на базе системы "1С-Битрикс". Этот процесс не останавливается. Все мероприятия, запланированные в 2020 году, реализуются. Мы обновим телекоммуникационную и серверную ИТ-инфраструктуру. Завершим создание единой университетской цифровой платформы для оптимизации административных процессов. Данные перестанут дублироваться в разрозненных системах, а будут вноситься один раз и использоваться всеми пользователями. Совместно с банками-партнерами начали "Кампусный проект", который превратит банковскую карту в идентификатор студента или преподавателя. А это и функция пропуска в корпуса и общежития, и электронный читательский билет в научной библиотеке АлтГУ, и другие опции.

Свою роль сыграли партнерские отношения с Университетом НТИ "20.35" и УрФУ. У них накоплен колоссальный опыт, наработаны практики. На основе заключенных соглашений мы активно сотрудничаем в продвижении цифровизации образовательного процесса в АлтГУ.

Как перестроилась внеучебная деятельность?

Сергей Бочаров: Мы не бросаем студентов и всегда на связи с ними. Для этого создан целый пул проектов. Их задача - вовлечение молодежи в период самоизоляции в творческую работу посредством образовательных эфиров, предоставление интересного и доступного контента. И не только для студентов АлтГУ, но и для школьников и всех жителей Алтайского края. Еженедельно формируется подборка полезных образовательных, развлекательных и культурных трансляций, ресурсов. Например, 27 марта стартовал проект "Творческая удаленка". Это формат прямых эфиров досуговых и развивающих мероприятий, подготовленных участниками наших творческих коллективов. Проект доступен в аккаунтах АлтГУ в соцсетях, на официальном сайте вуза.

С 7 апреля выходят в эфир ежедневные зарядки с участниками творческих коллективов АлтГУ. Прошло уже двадцати прямых эфиров, суммарный охват зрителей составил более семи тысяч человек.

Но не все перешло в дистант. Вместе с администрацией Барнаула к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводим акцию "Дорога к обелиску". Студенты-волонтеры взяли обязательство - к 9 Мая восстановить 75 памятников на могилах ветеранов ВОВ в Барнауле. Выезжаем по четыре-шесть человек на городские кладбища. Все меры безопасности соблюдаются: ребята работают в масках и перчатках, по один-два человека, не ближе полутора метров друг от друга. Уже привели в порядок шестьдесят обелисков.

Многие студенты подрабатывали, а сейчас не имеют такой возможности. Вуз им как-нибудь помогает?

Сергей Бочаров: Да. Для некоторых ребят работа параллельно с учебой - это жизненная необходимость или старт карьеры. Мы им стараемся помочь. Кого-то трудоустроили в Студенческий городок по гражданско-правовым договорам. Совместно с компанией HeadHunter подготовили список вакансий с условиями фриланса или удаленки - 1 845 предложений. Это не только привычные проектные заказы в ИТ-сфере, интернет-продажи, репетиторство и тому подобное, но и ультрасовременные - например, виртуальная няня. Сами ребята проявляют в этой ситуации предприимчивость. Резиденты бизнес-инкубатора АлтГУ создали цех по пошиву защитных масок. Технический контроль осуществляют два человека. Весь процесс управляется онлайн. Анатомическая форма маски, тип ткани и оптимальный алгоритм пошива выбраны программой, созданной самими же ребятами.

Многие абитуриенты сейчас озабочены тем, как пройдет приемная кампания - 2020.

Сергей Бочаров: Хочу заверить абитуриентов, что АлтГУ делает все, чтобы минимизировать неудобства, вызванные пандемией. Приемная комиссия готова к работе в дистанционном формате. Мы адаптируем локальную нормативную базу по приему поступающих. АлтГУ интегрирован в пилотный проект по реализации в 2020 году федерального суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" через портал "Госуслуги". Суперсервис обеспечит прием документов от граждан РФ по программам бакалавриата по очной форме обучения. АлтГУ внедрил информационную платформу "1С: Проф" с "Личным кабинетом абитуриента", который позволяет проводить дистанционный прием документов от всех категорий поступающих и на все уровни подготовки. На "Открытом образовательном портале АлтГУ" создан инструмент, обеспечивающий проведение вступительных испытаний в дистанционной форме.

Испытания сделали нас сильнее, помогли выйти на более эффективные форматы управления учебным и административным процессами. Пандемия когда-нибудь обязательно закончится, но мы теперь более подготовлены к глобальным вызовам.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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