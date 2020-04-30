Новость о создании COVID-19 в лаборатории "Вектор" признана фейком

Статью под названием "Сплетни вокруг ФБУН ГНЦ "Вектор" обнаружили сотрудники новосибирской областной прокуратуры. В заметке идет речь о якобы новосибирском происхождении COVID-19, а объясняется это производством некоего биологического оружия. Как указывается в фейковой новости, утечка вируса произошла во время взрыва 16 сентября прошлого года, а в китайский Ухань он был занесен намеренно с целью сокрытия катастрофы.

Дополняет абсурдную информацию утверждение, что жертвами коронавируса в Новосибирской области уже стали 250-300 человек. Тем временем по данным регионального минздрава на сегодняшний день зафиксировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным заражением COVID-19. А вот "взрыв" в институте "Вектор" на самом деле был хлопком газового баллона во время ремонтных работ.

- Летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ. На пятом этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано, - отметили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, ведомство потребовало закрыть доступ к одному из порталов Республики Коми, где был выпущен видеоролик о преувеличении властями масштабов угрозы коронавируса и призывом не соблюдать режим самоизоляции. Прокуроры обратили внимание и на материал одного из сайтов Санкт-Петербурга об "адских условиях" работы реаниматологов и принудительном отключении пациентов от аппаратов жизнеобеспечения, что также не соответствует действительности.