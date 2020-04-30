Как спасти профессиональный футбол в Сибири

22 апреля Президент Детской футбольной лиги России Виктор Горлов - кстати, уроженец Алтайского края - обнародовал на сайте специализированного спортивного телеканала программу реформирования отечественного футбола. "Российская газета" попросила Виктора Николаевича прокомментировать некоторые положения его программы и первую реакцию на нее в футбольном сообществе.

Но вначале - о главных тезисах президента ДФЛ, уверенного, что "вирусное" время лучше всего подходит для кардинального разворота футбольного хозяйства нашей страны.

Первое. Судя по развитии пандемии в России половина лета для футбола точно потеряна. До осени тренеры, футболисты, судьи, менеджеры находятся в гарантированном отпуске. Доигрывать осенью прерванный чемпионат сезона 2019-2020.

Второе. Возврат чемпионата России к системе "весна-осень", которая была в нашем футболе многие десятилетия. Такое решение синхронизирует сезон во всех трех профессиональных лигах России, поможет формированию бюджетов региональных клубов, вернет на трибуны зрителей летом и позволит клубам дополнительно заработать.

Третье. Расширение и раздвоение Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по силе дивизиона после Российской профессиональной лиги. Многие клубы ФНЛ сейчас испытывают серьезный финансовый кризис, два вообще закрылись не доиграв турнир. Предложение в том, чтобы разделить ФНЛ на две зоны по территориальному признаку с том, чтобы, например, команды из Хабаровска и Калининграда не тратили огромные суммы и массу времени на перелеты друг к другу. Восточную зону дополнить клубами ПФЛ, которые остались за Уралом, в частности, тремя из Западной Сибири.

Четвертое. Объединение Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с любителями и создание полулюбительской лиги. За Уральским хребтом можно создать три дивизиона: "Западная Сибирь", "Восточная Сибирь", "Дальний Восток и Приморье". В каждом из дивизионов набирается в среднем 10 команд. В России можно создать 10-12 таких дивизионов. Сколько команд-победителей будет получать путевку в ФНЛ - вопрос чисто технический.

Пятое. Развитие Юношеской лиги России (до 18 лет). Сейчас из 12 команд лиги семь представляют Москву и Московскую область, две - Санкт-Петербург, по одной -Краснодар, Казань и Тольятти. Наш земляк предложил создать три дивизиона ЮЛР по 12 команд - причем, не по территориальному признаку. Юноши столичных ЦСКА или "Локомотива" могут прилетать на матчи со сверстниками из Барнаула или Омска, что станет большим подспорьем для популяризации футбола в регионах.

После публикации ваших тезисов, Виктор Николаевич, прошла неделя. Какова первая реакция футбольной общественности?

Виктор Горлов: Знакомые мои поддержали, а в целом - тишина. Но я вообще не верю на данном этапе в какую-то широкую общественную дискуссию. Нужно волевое решение сверху. В российском футболе пока всеми процессами рулят элитные клубы РПЛ, они футбольную глубинку не замечают. "Клубы-олигархи" обращают внимание на клубы ФНЛ и ПФЛ, когда им необходимы игроки - вроде сибиряков Головина, Ерохина, Городова, Соболева, Ещенко, Граната. Есть пословица "Ручейки рождают реки". В футболе так же: чем больше будет небольших клубов, тем сильнее станут большие. "Малыши" ведь никогда не претендуют на заоблачные высоты, их задача ясна - подготовка резерва, культивирование и пропаганда футбола в своем регионе. Давно доказано: количество неизбежно переходит в качество. Расцвет советского футбола пришелся на 60-80-е годы ХХ века, когда была выстроена полноценная футбольная пирамида. В новое время мы благополучно "проели" советский багаж, после чего столкнулись с огромными кадровыми проблемами.

В нынешней экономической ситуации большие клубы должны осознать: мы зашли в тупик, нужно уважать малые клубы и "низовой" футбол. Качественных легионеров уже не будет, а наши способные ребята, если в их зарплате уберут последний ноль, ринутся за рубеж. Как в девяностые годы, и это нормально. А за счет только своих футбольных академий большим клубам не выжить. Кто стал чемпионом страны со ставкой на своих воспитанников? Пожалуй, лишь ленинградский "Зенит" в далеком 1984 году.

Резо Джикия, защитник сборной России и капитан "Спартака", тоже предложил перевести чемпионат на систему "весна - осень". Вы с ним согласовывали позиции?

Виктор Горлов: Нет, конечно. Я озвучил ту идею, которая давно живет в умах многих здравомыслящих людей. Бывший президент Российского футбольного союза Николай Толстых возмущался в свое время, когда чемпионат России решили перевести на систему "осень - весна": "Вы же голову отрезаете от туловища!". Но позицию Николая Александровича не поддержали. Потому что все наши футбольные форумы и конференции давно проходят по принципу: "Сиди и не высовывайся - и тебя никто не тронет". Таким же образом проходили исполкомы РФС, на которых всем рулили три-четыре человека, а остальные молча поднимали руки. Здесь одни из главных виновников создавшейся ситуации - руководители межрегиональных футбольных ассоциаций. Они, прекрасно зная ситуацию на местах, никогда не выступали против. И вот итог: в ПФЛ за Уралом осталось всего шесть (!?) профессиональных футбольных клубов.

При этом я считаю, что, например, в Западной Сибири массовый футбол до сих пор находится на хорошем уровне. Это не Северо-Запад, где в любительской лиге осталось всего три команды. Структура наших соревнований вообще больная тема. Посмотрите, сколько футбольных лиг в европейских странах. В Германии 12 уровней клубов! С четвертой ступени у немцев начинается полупрофессиональная лига. И все эти команды значатся в реестре Немецкого футбольного союза. В Англии - 22 лиги, в Финляндии - шест. Представляете, как там развивается массовый футбол? У нас все обрывается на уровне третьего дивизиона: РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, а дальше Любительская футбольная лига с ее непонятными принципами организации. Вот скажите, какой смысл четырем алтайским командам, играющим в этой лиге в зоне "Восток", мотаться на матчи в Улан-Удэ? Деньги на ветер! При этом некогда мощный, грамотно структурированный чемпионат края деградировал - и здесь уже вопрос к работе местных федерации и минспорта.

Очевидно, что ваши предложения позволят сократить огромные расходы на содержание профессиональных футбольных клубов. Для региональных властей, на которых лежит основное бремя их финансирования, это же большой плюс.

Виктор Горлов: Преобразование ФНЛ и особенно объединение профессиональной и любительской футбольных лиг позволит уменьшить финансовую нагрузку (перелеты, разъезды, питание, проживание). Понятно, что без поддержки местных властей большинству клубов не обойтись. Но не обязательно просить "живые" деньги. Можно отдать стадионы и тренировочные поля в бесплатное пользование. Можно освободить клубы от платежей за аренду офисов, не брать с них деньги за обеспечение безопасности, "скорую помощь" и пожарных в дни проведения домашних матчей. Можно предоставить в безвозмездное пользование автобусы, которые станут основным средством передвижения при компактности новых дивизионов.

Наконец, самим клубам пора бы научиться зарабатывать: на билетах, рекламе, мерчандайзинге, сувенирах, проведении развлекательных мероприятий. Сколько можно тянуть средства из региональных бюджетов? Если расходование клубных средств наконец-то будет прозрачным, в регионах обязательно найдутся спонсоры. Но для этого командам нужно играть ярко, бескомпромиссно, как, допустим, барнаульское "Динамо" в семидесятые годы. На каждый матч собирался полный стадион. Смотрю фото тех лет - на трибунах много женщин, детей, пожилых людей. В советское время многие команды зарабатывали серьезные деньги на продаже билетов. Московским спартаковцам, к примеру, хватало этих денег на зарплату. А если пришли на матч с твоим участием 300 человек, значит, и зарплата твоя должна быть соответствующей.

Ну да, поздней осенью на игры того же барнаульского "Динамо" примерно столько зрителей и приходит, хотя инспекторы записывают в протокол откровенно завышенные цифры. И понятно, почему так делается - от футбола же многие кормятся. И если называть точные цифры, то возникает вопрос: зачем из бюджета давать деньги под никому не интересное действо?

Виктор Горлов: Экономика небольших футбольных клубов на самом деле проста. Если там перестанут пилить бюджетные деньги, если их руководителями поставить порядочных, ответственных людей, любящих футбол, все будет нормально. И выяснится, что клубу не нужно условных 50 миллионов рублей - хватит и тридцати. Помню, как в 2016 году я поехал к Леониду Слуцкому, возглавлявшему сборную России. У команды были сборы, размещалась она в гостинице "Шератон". Смотрю - рядом с автобусом сборной стоит транспорт воронежского "Факела". Оказывается, "Факел", который вечно жалуется на нехватку денег, тоже живет в пятизведном отеле! Не трудно сделать вывод, правда?

За Уралом вы предлагаете создать три дивизиона полулюбительской лиги по территориальному принципу. Команды каких городов Западной Сибири могут составить один из дивизионов?

Виктор Горлов: Новосибирск просто обязан выставить команду, Бердск может. Кузбасс способен делегировать футбольные дружины из Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецка, Междуреченска. В Горно-Алтайске соберут команду, если захотят. Добавим сюда Барнаул с его футбольными школами, Рубцовск, Бийск, Омск, Томск. Минимум с десяток команд набирается. Начнут играть в такой лиге - обязательно появится стимул к повышению своего статуса до уровня ФНЛ. А на уровне Западной и Восточной Сибири можно создать четвертую лигу, где бы играли молодежные команды (до 18 лет).