Дмитрий Чешев - личность в Хакасии известная. Он автор множества мотивационных тренингов, кладезь интереснейших историй. Занимается дайвингом, обожает парусный спорт, объехал практически всю Россию - от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем объехал в инвалидной коляске.

Жизнь изменилась за секунду

Конечно, с таким человеком хотелось бы встретиться лично. Но сейчас это, увы, невозможно. По-этому общаемся с Дмитрием по телефону. Голос в трубке бодрый, уверенный. Или, как принято сейчас говорить, "замотивированный".

- Родом я из Абакана. Здесь окончил школу, поступил в Томский государственный университет, на факультет философии. Во время учебы активно занимался общественной деятельностью, сначала в студенческом профсоюзе, затем возглавил Томское областное отделение Российского Союза молодежи. Занимался разными видами спорта, особенно любил плавание, у меня по нему спортивный взрослый разряд. В общем, ни минуты без дела не сидел, - вспоминает он.

Жизнь талантливого студента круто изменилась девять лет назад, в феврале 2011-го. Дмитрий учился на 5-м курсе, ему был 21 год, и до защиты диплома оставалось каких-то несколько месяцев

- Помню, мы с ребятами поехали в Красноярск, где каждый год в конце зимы проходил Губернаторский бал. В рамках его программы я попал на экскурсию в центр экстремальных видов спорта. Там была такая штука под названием "поролоновая яма". Мы прыгали в нее. А я же спортсмен, просто прыгать мне показалось неинтересно - решил сделать сальто. Сделал один раз, второй… На третий приземлился неудачно - на спину. Пришел в себя уже в больнице, со сломанным позвоночником, полностью парализованным. С этого и началась моя новая жизнь. Никаких гарантий и прогнозов врачи не давали - слишком сложная травма. Обтекаемо сказали, что в целом восстановиться реально, такие случаи были. "Как будет именно с тобой - нам неизвестно. Точно одно: чтобы снова встать, тебе нужно очень много сил, времени, терпения и работы над собой".

Сила не сдаваться

Потом было более десятка сложнейших операций, долгая реабилитация. Параллельно Дмитрий защитил-таки диплом и поступил в аспирантуру. Много работал, врачи давали хорошие прогнозы. Но четыре года назад, в 2016-м, во время очередного хирургического вмешательства что-то пошло не так, состояние здоровья катастрофически ухудшилось.

- И передо мной со всей отчетливостью встал вопрос: Что делать дальше? Сдаться? Или продолжать? И если продолжать, то зачем, ради чего? Правильно ответить помогло, считаю, мое философское образование. Я все логически осмыслил и понял, что сила, которая не позволяет мне сдаться, это сила веры, веры в себя. В то, что у меня все получится, - делится Дмитрий.

И он снова продолжил свой очень непростой путь. Например, тщательно изучил все законы, связанные с государственной помощью маломобильным людям:

- Плохо, что никто не дает полной информации - ни врачи, ни официальные органы, которые должны этим заниматься, - говорит Дмитрий. - Ответов, собранных в одном месте, - четких, конкретных ответов о правах инвалида, о положенных ему по закону льготах - нет нигде, ни в одной базе.

Сегодня человек с ограниченными возможностями должен искать и находить всю необходимую информацию сам. Это невероятно сложно - ведь тот, с кем произошло несчастье, и так в панике, он не может рационально мыслить, не знает, с кем разговаривать, к кому обращаться…

- Приведу пример, - продолжает Дмитрий. - Я должен был раз в два месяца ездить на лечение и операции - из Абакана в Тюмень и обратно на поезде. С сопровождающим, им была моя мама. На двух человек купейный билет в оба конца стоил около 40 тысяч рублей. И никто не объяснил, что в этом случае и мне как инвалиду, и маме как сопровождающей положен бесплатный проезд! Да, в итоге мы это выяснили, но до того успели потратить на проезд очень крупную сумму. Или о возможности лечения в других городах. Почему-то врачи не рассказывают, что в Москве есть Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, где можно пройти курс бесплатной реабилитации. Я узнал это только от людей, попавших в такую же ситуацию.

В общем, по мнению Чешева, в случае с инвалидами лучше работает "сарафанное радио", чем те, кому это положено по должностным обязанностям. Это касается и лечения, и льгот, и каких-то возможностей. Он приводит еще один пример: мало кто знает, что инвалидам положена материальная помощь для перепланировки, например, ванной комнаты и адаптации ее под свои потребности. - Бабушка случайно услышала по телевизору и рассказала мне. Я до этого три года не мог проникнуть туда самостоятельно, мылся в тазике в коридоре. Теперь спокойно принимаю ванну, - говорит Дмитрий.

Откровенный разговор с детьми

Однако, по словам собеседника, эти острые вопросы и поиски их решения - не самоцель его тренингов. Выступления инвалида-колясочника, в которых с каждым днем участвует все больше людей, направлены на то, чтобы поделиться другим опытом - поиска сил, новых возможностей и новых решений. Это касается не только инвалидов, а всех тех, кто столкнулся с трудностями и не знает, как их преодолеть. Отдельное направление - работа со школьниками. С этого, собственно, все и началось.

- Однажды меня пригласили выступить перед старшеклассниками и рассказать о своей жизни. Говорили о разном - как правильно поставить для себя цель и организовать свой день, чтобы добиваться этой цели, на что опереться, где искать поддержку в реализации своих планов. Как не сдаться в трудную минуту, найти в себе силы идти дальше. Вроде бы простые, всем понятные вещи, но они очень актуальны. Разговор вышел острым, откровенным, а итог пришелся по душе и мне, и ребятам. Так что решили продолжать. Кроме того, я рассказываю детям и о жизни людей с инвалидностью: чтобы не боялись их, не стеснялись, понимали, чем и когда можно помочь. Объясняю, что такое инвалид, что такое его коляска, как она движется, для чего маломобильному человеку нужны лифты и пандусы. Очень подробно растолковываю на собственном примере: как передвигаюсь по городу, хожу по магазинам, встречаюсь с друзьями, летаю на самолете, занимаюсь спортом. Вы не представляете, насколько детям все это интересно. Когда рассказываю, как занимаюсь дайвингом, их удивлению нет предела. Ведь считается, что для дайвинга необходимы ласты, а мне приходится обходиться без них, - рассказывает Дмитрий Чешев.

На всех парусах

Он вообще путешественник со стажем. Объездил всю Россию, от Санкт-Петербурга до Владивостока, стараясь совмещать лечение с отдыхом и осмотром достопримечательностей, с иронией называя это "медицинским туризмом". Говорит, что особенно был впечатлен Питером, тем, что практически все достопримечательности оборудованы доступной средой для инвалидов. Самое потрясающее воспоминание - Исаакиевский собор, где подняться на обзорную площадку можно не только по лестнице, но и с помощью современного лифта. А однажды Дмитрий даже принял участие в парусных гонках.

- Существует российская организация "Белая трость", помогающая людям с нарушением зрения. У нее есть проект "Паруса духа", где людей с инвалидностью включают в команды, которые проходят разные маршруты на яхтах. Мне повезло познакомиться с этими людьми в Крыму, где я проходил реабилитацию, - там у них как раз в тот момент состоялись соревнования по парусному спорту. Меня пригласили на борт, и это было незабываемое приключение, очень хотелось бы его повторить, - вспоминает Дмитрий.

В планах - путешествия за границу. Но это в будущем, а пока автор мотивационных тренингов делится опытом, как пережить нынешнее непростое время. Говорит, что инвалидам тут легче - они и так большую часть жизни проводят в замкнутом, изолированном пространстве. Например, личный рекорд самого Дмитрия - восемь месяцев в четырех стенах. И это тоже опыт, которым он активно делится с участниками своих лекций. Ну и, конечно, идти к главной цели - встать на ноги. "У меня обязательно получится, ведь я в себя верю", - убежден он.

А как у соседей?

В Красноярске колясочник Александр Ткачев читает лекции, как понять друг друга инвалидам и здоровым людям. Ткачев - руководитель Красноярской краевой общественной организации инвалидов, ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил. Два года назад он вместе с единомышленниками выиграл президентский грант в 1,7 миллиона рублей на реализацию программы "Принять нельзя отказать". Она задумана как курс лекций и семинаров для людей самых разных профессий: полицейских, врачей, железнодорожников, авиаторов, работников почты, ресторанов и кинотеатров. По мнению авторов проекта, доброжелательное обслуживание в этих организациях для инвалидов особенно важно.