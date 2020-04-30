Нарколог: Надо ужесточить правила продажи пива на время пандемии

За первые недели самоизоляции почти на треть выросли расходы россиян в категории "Винные магазины". Таковы расчеты аналитиков проекта Сбербанка "СберДанные".

Как пережить пандемию, не повышая градус, и не только тревоги? Что ей можно и нужно противопоставить? Об этом - разговор с главным наркологом Кузбасса и Сибирского Федерального округа Андреем Лопатиным и руководителем кемеровского "Телефона доверия", психологом Ольгой Рублевой.

Главный нарколог Кузбасса и Сибирского Федерального округа Андрей Лопатин. Фото: Григорий Яковлев

Андрей Анатольевич, растет ли количество обращений в вашу службу?

Лопатин: Всплеска посещений и звонков, тем более, по поводу алкогольных психозов и других сопутствующих пьянству явлений, мы пока не наблюдаем.

У человека, запертого в четырех стенах должны преобладать позитивные эмоции

Самоизоляция - серьезное психологическое, даже психическое испытание. И алкоголизация - не самый первый шаг, который люди обычно делают, когда возникает что-то новое, незнакомое, тревожащее и опасное.

Если же, находясь на самоизоляции, человек начинает ежедневно общаться с зеленым змием, это очень опасно. С одной стороны, у запертого в четырех стенах, работающего удаленно, должны преобладать позитивные эмоции. Но алкоголь - явно не тот адаптоген, который в данном случае нужен. Стоит только начать регулярно прикладываться к бутылке - и получение удовольствий будет сводиться лишь к ней одной. Всему остальному за спиртным, которое обладает сильнейшим эйфоризирующим эффектом, просто не угнаться. Оно будет казаться блеклым, скучным и неинтересным, а то и вызывать раздражение, агрессию.

Все это можно наблюдать во время новогодних каникул, когда люди пьют, переедают и мало двигаются. Итог такой "микросамоизоляции" - гипертонические кризы, сердечные приступы, холециститы, панкреатиты и так далее.

Увеличивает ли спиртное риск заразиться коронавирусом?

Лопатин: Этот вирус прицельно поражает легочную ткань, а большая часть алкоголя выводится как раз через легкие, что делает их более уязвимыми.

Поверхностно-активное вещество сурфактант, выстилающее легочные альвеолы, вырабатывается в печени. И токсическое действие спиртного на печень снижает выработку этого антибактериального вещества, уменьшая защитные функции легочной ткани. У злоупотребляющих алкоголем (и статистика это подтверждает) любые виды пневмонии развиваются чаще.

Недаром в ряде территорий сейчас вводят дополнительные ограничения по времени, месту продажи, количеству спиртного. И пива - в том числе. Считаю, что, на фоне режима самоизоляции, это было бы нелишне сделать и в Кузбассе, несмотря на разные законодательные препоны.

И пива?

Лопатин: Думаю, сейчас было бы вполне уместно еще больше ужесточить режим продажи пива. Не такой уж серьезный из-за этого получился бы пробел в бюджете на фоне имеющихся финансово-экономических проблем.

Потери, которые несет коронавирус для здоровья общества, безусловно, превышают финансовые аспекты выручки для продающих пиво в розницу. А трезвый человек все-таки более адекватен, компетентен. И, кстати, более адаптивен с точки зрения выхода из самоизоляции. Это ведь тоже серьезная проблема.

Если время действия особого режима продлится, у здоровых людей (таких априори больше) автоматически начнут включаться здоровые компенсаторные механизмы.

С пьющим человеком и на самоизоляции нелегко.

Лопатин: Использовать псевдотранквилизирующее свойство алкоголя для адаптации к условиям особого режима - способ неконструктивный, с негативными последствиями и для здоровья, и для психики.

И жить рядом с таким человеком, как вы правильно заметили, да еще в условиях изоляции - это очень серьезное испытание для его семьи. А тягостная, негативная атмосфера будет способствовать развитию психосоматических, невротических и иных расстройств.

Составьте список ваших желаний и напишите план их реализации.

Руководитель кемеровского "Телефона доверия", психолог Ольга Рублева. Фото: из личного архива.

Ольга Петровна, кто и с какими вопросами чаще обращается сегодня на ваш "телефон доверия"?

Рублева: Количество звонков осталось прежним - от 70 до 80 в сутки. Однако изменилась структура: обращений от детей заметно поубавилось.

Вероятно, у родителей, которые по большей части находятся дома на удаленке, появилась возможность контролировать своих чад. Сокращение числа детских обращений компенсируется звонками от тревожно-мнительных абонентов, которые боятся заразиться коронавирусом, потерять работу, не рассчитаться с кредитом, не получить социальную поддержку…

Что хуже: паническая атака или полное отрицание опасности коронавируса?

Ольга Рублева: Любые крайности - это всегда плохо. Лучше всего золотая середина, когда человек не впадает в панику, но в то же время ведет себя ответственно, соблюдая определенные правила.

А у паники и полного отрицания опасности есть одно общее качество: оба эти состояния заразны. И тем опасны для окружающих.

Отрицание кризисной ситуации - одна из самых мощных психологических защит. Ее практически невозможно "сломать", даже приводя реальные факты и рациональные аргументы. Если человеку так легче пережить ситуацию, пусть так и будет. Не нужно "лезть из кожи", пытаясь его переубедить. Это может привести к тому, что человек еще больше утвердится в своей позиции.

А вот когда периодически преследует патологический страх, ощущение внутреннего напряжения и тревоги, которые почти невозможно контролировать, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Тем, у кого подобное состояние возникло впервые, советую обратить внимание на свое дыхание. Старайтесь дышать ровно и размеренно. Сосредоточьтесь и дышите по такой схеме: на счет "два" - вдох, на счет "два" - задержка дыхания, на счет "три" - выдох, на счет "раз" - задержка. Повторите не менее пяти раз.

Переключите внимание с телесных ощущений и неприятных мыслей на внешнюю реальность (посчитайте пуговицы на одежде собеседника или окна в доме напротив, вспомните даты рождения своих близких и так далее). Постарайтесь создать себе физический комфорт: присядьте (а лучше - прилечь), согрейтесь - потрите руки или выпейте горячего чая, умойте лицо водой.

Как без грустных последствий для себя и окружающих пережить самоизоляцию и другие ограничения?

Ольга Рублева: Вынужденное пребывание в замкнутом пространстве всех членов семьи не всегда вызывает позитивные чувства. Если оно длительное, накапливается усталость друг от друга, особенно, если у каждого из домочадцев нет личного пространства и возможности уединиться.

Чтобы избежать взрыва эмоций, необходимо создать такую возможность хотя бы на час в сутки. Даже если жилплощадь не позволяет, можно просто посидеть в углу дивана и почитать книгу, принять расслабляющую ванну или душ. Главное, чтобы в этот момент никто человека "не дергал", а все вели себя так, будто он отсутствует. И тогда человек будет рад вновь вернуться в семейный круг.

Можно использовать внезапно образовавшееся время на самообразование и саморазвитие. Кто знает, когда еще представится такая возможность? Составьте список ваших желаний и напишите план по их претворению в жизнь (конечно, с поправкой на самоизоляцию). Если ваше время будет потрачено с пользой, вы не станете потом испытывать чувство неудовлетворенности, застоя и даже вины.

А агрессия - это скрытый способ выражения той же тревоги и страха. Поэтому, чтобы компенсировать агрессивное поведение, лучше подвергнуть его вербальному анализу. Это поможет перевести иррациональные эмоции в рациональную плоскость.

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