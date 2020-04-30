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30.04.2020 07:51
Проект: В регионах

В ожидании туристов

Санатории Белокурихи ищут возможности сохранить коллективы и клиентов
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край )
Российская газета - Экономика Сибири № 95(8149)
В Белокурихе все санатории и пансионаты закрыты, приостановил деятельность и сопутствующий бизнес. Представители отрасли говорят, что без господдержки им сложно будет пережить режим самоизоляции, сохранив коллективы и клиентскую базу. При этом курортные предприятия продолжают готовиться к летнему сезону и надеются, что в середине лета смогут открыть свои двери для отдыхающих.
После наплыва отдыхающих в феврале-марте алтайские санатории и пансионаты опустели. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости После наплыва отдыхающих в феврале-марте алтайские санатории и пансионаты опустели. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
После наплыва отдыхающих в феврале-марте алтайские санатории и пансионаты опустели. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Нынешний туристический сезон обещал быть весьма доходным для санаторно-курортного бизнеса Белокурихи. Ведь из-за роста курса валют конкурентоспособность местного турпродукта заметно выросла. В феврале-марте был большой наплыв отдыхающих, заполняемость многих санаториев доходила до ста процентов. Бронирование путевок на апрель-май и летние месяцы превышало пятьдесят-шестьдесят процентов. Но из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции в самый разгар турсезона Белокуриха опустела. Сегодня курортная зона города как будто вымерла: на ореховой аллее и терренкурах - ни души, санатории законсервированы, не работают сувенирные лавки, кафе, магазинчики. А вечером обычно светящаяся всеми огнями курортная зона погружается в полную темноту.

Удастся ли сохранить туристическую отрасль на Алтае

- Ситуация сложнее, чем когда бы то ни было, - признает руководитель крупнейшей сети санаториев курорта Белокуриха Константин Ежов. - Финансовые потоки прекратились, поэтому мы не можем платить коммунальные платежи, налоги, страховые взносы. А это может привести к проблемам в социальной сфере города. Сейчас все средства аккумулированы только на выплату зарплаты, для выдачи которой мы вынуждены расходовать кредитные ресурсы.

Коммунальные платежи в городе уже сократились на сорок процентов, так как более половины из них приходится на санаторно-курортный комплекс. Во многих санаториях отключили электроэнергию, перекрыли водоснабжение в корпусах, завершили раньше обычного отопительный сезон.

По словам руководителя дирекции санаториев Белокурихи Сергея Криворученко, оставшись без доходов, курорт-ные предприятия не смогут справиться с возникшими проблемами сами. Им просто не хватит средств на выплату заработной платы сотрудникам, а ведь нужно также возвращать деньги за неиспользованные путевки, платить по кредитам и другим обязательствам.

- Если корпоративные клиенты еще соглашаются сдвинуть сроки отдыха своих сотрудников, то частные лица требуют возврата денег за путевки, - пояснил он. - Но у нас таких средств нет, они уже потрачены на текущие платежи и подготовку санаториев к новому сезону. Без государственной поддержки нам сложно будет выжить.

Однако рассчитывать на льготные займы для выплаты зарплат, кредитные каникулы и другие меры поддержки малого бизнеса пять крупных санаторных комплексов, на которые приходится восемьдесят процентов всего номерного фонда Белокурихи, не могут.

"Эти предприятия, составляющие основу курорта, не относятся к субъектам МСП только из-за одного критерия - количества работающих. На каждом из них трудится от 800 до 1 300 человек. Поэтому на них не распространяются льготы, предусмотренные для малого предпринимательства. Надеемся, что они получат поддержку как турбизнес, но пока о конкретных мерах помощи этому сектору не объявлено", - подчеркнул Сергей Криворученко.

Ежедневно курорт терпит миллионные убытки, а общий размер финансовых потерь за два месяца простоя представители отрасли пока подсчитывать не берутся. Дважды они обращались к губернатору Алтайского края с просьбой лоббировать поддержку санаториев на федеральном уровне. Курортные предприятия рассчитывают на льготные займы, кредитные каникулы, снижение ставок по отдельным видам налогов, отмену курортного сбора до конца этого года. Помочь могут и краевые "коронавирусные" преференции - отсрочка платежей по налогу на имущество и транспортному налогу.

Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму

На прошлой неделе глава региона Виктор Томенко побывал на закрытом курорте и лично оценил ситуацию. "В 2019 году выручка санаториев в Белокурихе была более пяти миллиардов рублей. По нашим оценкам, за апрель-май они не получат около 1,5 миллиарда. Это серьез-ный удар. Мы направили федеральной власти свои предложения о поддержке санаторно-курортного сектора. Для края это одна из системообразующих отраслей, которая напрямую пострадала, и мы надеемся, что государство ей поможет", - отметил он.

Правда, конкретные меры Виктор Томенко не назвал, уточнив, что даже поддержку из краевого бюджета нужно согласовать с федеральным центром. Пока в регионе работают над приостановкой взимания курорт-ного сбора. По словам председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Романенко, в федеральный закон уже внесли поправки, чтобы приостановить сбор на полгода начиная с 1 марта. Теперь такие же изменения нужно приять на региональном уровне.

Руководители санаториев утверждают, что для них сейчас главное - сохранить коллективы, не потерять квалифицированных специалистов, чтобы после спада пандемии возобновить работу. Курортные предприятия очень надеются, что смогут принять отдыхающих хотя бы в середине лета и прогнозируют наплыв туристов. Поэтому сегодня они не только ищут способы выживания, но и готовят новые оздоровительные программы по восстановлению сил после пандемии и самоизоляции.

Кстати

В Алтайском крае зарегистрировано 41 санаторно-курортное учреждение, 16 из них находится в Белокурихе. В городе-курорте насчитывается 18 санаториев, три пансионата, а также 16 отелей и гостиниц, пять гостевых домов и один хостел.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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