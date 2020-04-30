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30.04.2020 07:40
Проект: В регионах

Мертвый сезон

Текст: Александр Смирнов (директор турфирмы, член Алтайской региональной ассоциации туризма )
Российская газета - Экономика Сибири № 95(8149)
Туристическая отрасль Алтайского края переживает, пожалуй, самый тяжелый кризис за всю свою историю. Продажи практически сошли на нет. Наша фирма, к примеру, с середины марта смогла продать всего один тур - в Турцию на сентябрь, причем оптимистичная туристка просто доплатила оставшуюся сумму по сделанной ранее заявке.

На это накладывается шлейф предыдущих месяцев, когда агентства продавали туры, которые впоследствии пришлось отменить. Большинство из них, к счастью, удалось перенести, поскольку Ростуризм и Роспотребнадзор поддержали позицию туроператоров, ведь в случае массового возврата денег они быстро разорятся. А эти средства пошли на текущие расходы - оплату бронирования мест в зарубежных отелях, услуги авиаперевозчиков и так далее.

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Если говорить о внутреннем туризме, то здесь ситуация несколько иная: рентабельность таких туров значительно выше, чем продаж путевок за рубеж за комиссионное вознаграждение, размер которого за последний год федеральные туроператоры существенно снизили. Мы надеемся, что туристы, не поехавшие за рубеж, захотят побывать на Алтае. Интерес к региону со стороны россиян устойчиво растет. По подсчетам АРАТ, в одном только Барнауле насчитывается более 150 агентств и десяток реально работающих небольших операторов. Все мы живем надеждой, что летний турсезон все-таки будет открыт. Если этого не произойдет, случится настоящий обвал. Два-три месяца летнего сезона дают большинству игроков рынка возможность более-менее спокойно работать весь год - прибыль от зимних туров далеко не всегда покрывает текущие издержки.

Сейчас сложно делать прогнозы. Если нынешняя ситуация затянется до конца мая, то для отрасли это не станет смертельным ударом. Но если она продлится все лето, это будет точка невозврата. Иностранных туристов на летний сезон мы потеряли. Неизвестно, когда откроются границы - хорошо, если к концу лета возобновятся чартерные рейсы.

Радует, что в правительстве понимают важность для экономики страны туристической отрасли, обеспечивающей серьезный мультипликативный эффект. Необходим комплекс мер господдержки и на федеральном, и на региональном уровнях. Пока что мы получили отсрочку по уплате налогов на полгода. Но еще неизвестно, что лучше - постепенно рассчитываться или сразу. Недавно прозвучало обещание материальной поддержки компаниям, которые сохранили свой штат сотрудников не менее чем на девяносто процентов - они получат компенсацию на каждого работника в размере 12 130 рублей. Эта мера пока распространяется на два месяца, но и такая безвозмездная поддержка позволяет хотя бы продержаться на плаву.

Потому что у агентского рынка после не самого урожайного зимнего турсезона никакой финансовой подушки безопасности не осталось. Многие фирмы уже израсходовали свои скудные запасы средств - затраты в последние годы высоки как никогда. Лишь немногие компании смогут продержаться еще два-три месяца. А в случае массового закрытия турфирм процесс возрождения отрасли будет крайне сложным, ведь многие высококлассные специалисты уйдут. Чтобы вернуться на прежний уровень, понадобится много времени и усилий.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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