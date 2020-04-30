Массовые увольнения горняков начались на шахте-банкроте "Алексиевская" в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса. Что будет с высвободившимися кадрами, опасным производственным объектом и территорией, на которой он расположен, выясняла корреспондент "РГ".

К сокращению штатной численности работников на шахте, входящей в состав угольной компании "Заречная", приступили в начале апреля этого года - после того как сорвался очередной аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. Обанкротилось оно еще в 2017 году, а летом 2019-го, на фоне резкого удешевления энергетического угля и трудностей с экспортом в страны АТР, горнякам начали задерживать зарплату.

По данным областного департамента угольной промышленности, к началу апреля работодатели задолжали горнякам "Алексиевской" 49 миллионов рублей. Еще почти 198 миллионов не выплатили на тот момент работникам шахты "Заречная" и участка "Октябрьского". В феврале 2020-го прокурорская проверка выявила там признаки использования полномочий вопреки интересам предприятия. Возбудили уголовное дело. Заработанные деньги за декабрь 2019-го, январь и часть февраля 2020-го (в общей сложности 103,9 миллиона рублей) люди получили только в апреле. Ситуация по-прежнему на прокурорском контроле.

Начало массовых увольнений на "Заречной" (всего более двух тысяч человек) ожидается в конце апреля. На "Алексиевской" в течение двух месяцев без рабочих мест останется свыше четырехсот человек. Уволенных, как уточнили в областном министерстве труда и занятости населения, сразу ставят на учет по безработице: на предприятии развернут выездной пункт службы занятости. Всем обещают помощь в подборе вакансий, бесплатном пере-обучении и трудоустройстве. На шахте, уже прекратившей угледобычу, останется не больше трехсот работников. Они будут поддерживать системы жизнеобеспечения предприятия - следить за состоянием подземных выработок, водоотведением и вентиляцией.

К слову, как только стало известно, что "Алексиевскую" могут остановить, сразу пошли разговоры о возможной техногенной катастрофе и подтоплении прилегающей территории. Дело в том, что под Ленинск-Кузнецким располагаются мощные водоносные горизонты.

- Как гидрогеолог могу сказать, что серьезных экологических последствий для территории в данном случае ожидать не следует, ведь "Алексиевская" и "Заречная" - не единственные шахты, осваивающие это месторождение угля: на Ленинской синклинали действует около десятка добычных лицензий, - отметил начальник отдела геологии и лицензирования по Кузбассу департамента по недропользованию по СФО (Кузбасс-недра) Виктор Людвиг. - Потому даже если перечисленные шахты закроются и перестанут откачивать воду, подтоплений поверхности не будет. При определенных угрозах для соседних горнодобывающих предприятий (возможны, скажем, прорывы воды), те будут принимать необходимые меры. Но это уже вопросы промышленной безопасности, а не экологии.

То, что угрозы подтопления территории нет, подтвердил зам-губернатора области Андрей Панов. По его словам, в случае остановки горных работ для шахт подготовят проекты консервации - с учетом гидрогеологии и прочих важных характеристик. А для самого негативного сценария развития событий разработан план Б. Если по каким-то причинам откажет водоотлив закрывающихся предприятий, то водоприток перейдет на действующую шахту "Полысаевская". Пакет мер по усилению ее водоотливного комплекса уже формируется.

Стоит напомнить, что в Кузбассе на протяжении нескольких лет реализуется программа минэнерго РФ по ликвидации убыточных старых шахт. Их выделяют "в нагрузку" недропользователям, получающим лицензии на новые участки угольных месторождений. Первый этап программы предусматривал ликвидацию девяти добывающих предприятий в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске. К началу 2020-го в составе комплексных лицензий распределили восемь шахт, и лишь шахта N 12 в Киселевске оставалась невостребованной. Но в феврале конкурс, на который была подана всего одна заявка, состоялся - после того как в комплексную лицензию добавили еще один новый участок.

- Такая лицензия предполагает разработку угольного месторождения на условно чистой площади, где добычи еще не было, и проведение ликвидационных работ, - поясняет Виктор Людвиг. - Они включают закрытие или консервацию подземных горных выработок по определенной технологии (в том числе путем создания перемычек), рекультивацию поверхности, снос ветхих зданий и сооружений, облагораживание территории. При этом нередко еще и производится выемка угля, чтобы исключить его самовозгорание. Для предотвращения пожаров необходимо вынуть часть пластов и заложить образовавшееся пространство непроницаемым материалом - глинами и суглинками, а уже потом рекультивировать.

Проект ликвидации проходит обязательное согласование в минэнерго РФ. Надо отметить, что подтопление территории, как и аварийные прорывы воды в соседние шахты, - основная проблема, возникающая при закрытии старых добывающих предприятий Прокопьевска и Киселевска. Потому соответствующие проекты часто предусматривают поддержание оптимального уровня подземных вод путем их откачки. Это обязанность новых владельцев.

"Алексиевская" и "Заречная" в программу ликвидации убыточных кузбасских шахт, сформированную при участии региональных властей и минэнерго РФ, не входят. Для того чтобы это произошло, шахты должны быть свободны от действующих лицензий.

- Тогда участки перейдут в нераспределенный фонд недр, и мы будем иметь право распределить их повторно через конкурс. Именно так получилось с шахтой N 12. Но я не думаю, что в данном случае лицензии будут сданы собственниками добровольно, - полагает Виктор Людвиг. .

Прямая речь

Евгений Счастливцев, заведующий лабораторией моделирования геоэкологических систем Кузбасского филиала Института вычислительных технологий СО РАН:

- В Кузбассе по программе реструктуризации угольной промышленности закрылось более сорока добывающих предприятий. С конца 1990-х года контролем газовой, гидрологической обстановки и рекультивации подработанных территорий занимался Кузбасский центр мониторинга производственной и экологической безопасности. Потом его сменила другая структура. Последние отчеты о результатах мониторинга датируются 2016 годом. Теперь эти функции делегированы муниципалитетам. Вот только ресурсов, учитывая сложную экономическую ситуацию, у них не хватает. По крайней мере, нет никакой информации о том, что муниципалитеты действительно этим занимаются.

Хотя наработки по мониторингу состояния природных ресурсов вообще и последствий ликвидации шахт в частности на основе современных цифровых технологий в Кузбассе есть. Создан специальный геопортал по сохранению биоразнообразия, где сосредоточена такая информация. Она в свободном доступе, но не востребована.