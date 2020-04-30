В Новосибирской области первые 690 человек получили одобрение на льготную ипотеку для покупки или строительства жилья в сельской местности. Общая сумма кредитов составит 1,7 миллиарда рублей. Средства будут выданы в рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

По данным регионального минсельхоза, большинство заявителей намерено приобрести или построить жилье недалеко от областного центра (в радиусе до пятидесяти километров) - в частности, в рабочих поселках Краснообск и Кольцово (наукограде), Новолуговском, Станционном и Толмачевском сельсоветах. Среди более удаленных территорий спросом пользуются Искитимский, Краснозерский, Карасукский, Коченевский, Чановский, Сузунский районы.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что первые 200 миллионов рублей на покупку недвижимости селянам перечислены в марте, до конца апреля эта сумма увеличится до 350 миллионов.

В министерстве подчеркивают, что благодаря программе у селян появилось больше возможностей улучшить свои жилищные условия. В частности, предусмотрено предоставление жилья по договорам найма, причем до 80 процентов затрат на строительство таких домов должно оплачиваться из средств федерального и областного бюджетов, а остальные расходы несут работодатель и муниципальное образование.

Программа предполагает прежде всего ипотечные кредиты по беспрецедентно низкой ставке - до трех процентов годовых, - которую банкам субсидирует государство.

- Новосибирская область стала одной из первых в стране, где такой механизм уже работает и пользуется большой популярностью. С начала года почти 2,5 тысячи селян подали заявки на льготную ипотеку, - сообщил Евгений Лещенко.

Первым в регионе к приему заявлений от сельских жителей приступил Новосибирский филиал Россельхозбанка. Всего же сельскую ипотеку сегодня выдают шесть кредитных организаций.

У каждой - свои программы, но общие правила неизменны: ставка - до трех процентов годовых, срок кредитования - до 25 лет, размер кредита - до трех миллионов рублей. Получить такие займы могут жители всех сельских территорий региона, независимо от рода их деятельности.

Директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отмечает стабильно высокий спрос на строительство и приобретение жилья в селе с помощью льготной ипотеки. По данным аналитиков, большинство заемщиков (шестьдесят процентов) - семейные пары с детьми, которые запланировали переезд в свою первую или более просторную квартиру.

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в регионе составил 2,5 миллиона рублей, что на тринадцать процентов выше, чем в среднем по России (2,2 миллиона рублей). Минимальная заявка на кредит по данной программе - 750 тысяч рублей, а максимальная - три миллиона. Общая сумма по заявкам достигла 4,3 миллиарда рублей.

Прямая речь

Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области:

- Потребность в качественном, комфортном жилье для селян очень высока, и это учтено уже в целом ряде федеральных инициатив. Действуют федеральная программа "Жилище", нацпроект "Жилье и городская среда". В рамках принятой в 2019 году госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которую уже называют тринадцатым национальным проектом, самые большие финансовые средства предусмотрены именно на развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений. Расходы на эти цели в 2020-2025 годах должны составить свыше триллиона рублей.

Кстати

В госпрограмме сохранено такое направление поддержки как предоставление социальных выплат работникам АПК и бюджетной сферы на улучшение жилищных условий - до семидесяти процентов затрат. Кроме того, в 2019 году в Новосибирской области разработана и утверждена собственная госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая заменила действующую ранее программу устойчивого развития села. Новая программа отличается от предыдущей масштабами и более существенными объемами финансирования. На 2020 год на ее реализацию запланировано втрое больше средств - почти 1,5 миллиарда рублей.