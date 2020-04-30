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30.04.2020 13:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири обнаружили грибы с противовирусным эффектом

Текст: Наталья Граф
Новосибирские ученые доказали способность грибов тормозить развитие целого ряда патогенных для человека вирусов, включая ВИЧ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследовали около полутысячи образцов, полученных из чистых культур сибирских высших грибов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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- В результате были установлены наиболее перспективные штаммы грибов, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов простого герпеса, Западного Нила, гриппа разных субтипов, натуральной оспы и других, -  сообщает издание СО РАН "Наука из первых рук". - При этом некоторые из них оказались активны в отношении трех и более патогенов.

По словам ученых, абсолютным рекордсменом стал широко известный березовый гриб, который в народе называют чага. Эксперименты показали, что его экстракт подавлял абсолютно все исследованные вирусы. А целебные свойства чаги известны еще со времен Авиценны.

Высокую противовирусную активность показали вешенки легочная и устричная, некоторые другие виды трутовиков, а также веселка обыкновенная.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Большинство исследователей считают, что механизм противовирусного действия грибов заключается в повышении иммунитета. Но вполне возможно, что биологически активные вещества гриба могут воздействовать на вирусы напрямую, конкурируя с вирусными частицами за поверхностные клеточные рецепторы.

Ученые напоминают о том, что раньше на Урале и в Сибири отвар или чай из чаги пили повсеместно. Впрочем, стоит помнить о том, что выдержка при высокой температуре отрицательно влияет на некоторые ценные вещества гриба. Поэтому чагу лучше перемолоть в обычной кофемолке и заваривать одну чайную ложку порошка стаканом кипятка. Измельченный гриб также можно добавлять и к обычному кофе.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Все о грибах

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