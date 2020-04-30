В Сибири обнаружили грибы с противовирусным эффектом

Новосибирские ученые доказали способность грибов тормозить развитие целого ряда патогенных для человека вирусов, включая ВИЧ.

Специалисты из ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследовали около полутысячи образцов, полученных из чистых культур сибирских высших грибов.

- В результате были установлены наиболее перспективные штаммы грибов, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов простого герпеса, Западного Нила, гриппа разных субтипов, натуральной оспы и других, - сообщает издание СО РАН "Наука из первых рук". - При этом некоторые из них оказались активны в отношении трех и более патогенов.

По словам ученых, абсолютным рекордсменом стал широко известный березовый гриб, который в народе называют чага. Эксперименты показали, что его экстракт подавлял абсолютно все исследованные вирусы. А целебные свойства чаги известны еще со времен Авиценны.

Высокую противовирусную активность показали вешенки легочная и устричная, некоторые другие виды трутовиков, а также веселка обыкновенная.

Большинство исследователей считают, что механизм противовирусного действия грибов заключается в повышении иммунитета. Но вполне возможно, что биологически активные вещества гриба могут воздействовать на вирусы напрямую, конкурируя с вирусными частицами за поверхностные клеточные рецепторы.

Ученые напоминают о том, что раньше на Урале и в Сибири отвар или чай из чаги пили повсеместно. Впрочем, стоит помнить о том, что выдержка при высокой температуре отрицательно влияет на некоторые ценные вещества гриба. Поэтому чагу лучше перемолоть в обычной кофемолке и заваривать одну чайную ложку порошка стаканом кипятка. Измельченный гриб также можно добавлять и к обычному кофе.