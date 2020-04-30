В Сибири резко вырос спрос на медицинских работников

Предприятие русской кухни трудоустроило уже четырех фельдшеров в магазины в Новосибирске и Барнауле и ищет пятого. Вакансия временная, на период пандемии, но ярко иллюстрирует тенденцию последних двух месяцев: на рынке труда возник взрывной спрос на медиков. Как говорится, про вирус несется из каждого утюга, а фельдшеров ищут уже для сферы торговли.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник дирекции PR-предприятия Елена Перегонцева, фельдшер в каждом магазине - это инициатива самой компании, а вовсе не рекомендация Роспотребнадзора. Здесь не смогли доверить "входной контроль" работников кому-то из коллег, то есть дилетанту в медицине. И наняли специалистов. Теперь фельдшер приходит в магазин до открытия и оценивает состояние здоровья сотрудников: могут они приступить к работе или им следует показаться врачу. А затем продолжает "обходы" и в торговом зале - отслеживает ситуацию.

Кстати, как подтвердила корреспонденту "РГ" методист Новосибирского медицинского колледжа Елена Колдобанова, решение верное. Если на проходной завода или входе в торговый зал измерять температуру и давление будет делать человек без специального образования, это ничего не даст. А квалификация фельдшера позволяет ему заниматься диагностикой - и он не схалтурит, этому как раз не обучен.

За шестичасовой рабочий день в торговой точке фельдшеру платят десять тысяч рублей в месяц и обеспечивают бесплатным питанием. Соискателей, говорит Елена Перегонцева, долго ждать не пришлось, хотя выбирали придирчиво, с опытом работы. Между тем сегодня выбор вакансий у медицинских работников в Сибири увеличился и без такой экзотики. По словам директора "HeadHunter Сибирь" Екатерины Дегтяревой, в марте-апреле нынешнего года сфера медицины на рынке труда показала "агрессивный рост". Количество вакансий в отрасли, по данным HeadHunter, увеличилось на 47 процентов в Алтайском крае, где под обсерваторы перепрофилируют санатории. В Кемеровской области рост предложений от работодателей для медиков составил 45 процентов, в Томской - 40. В Новосибирской области количество медицинских вакансий увеличилось на 26 процентов, но и этого хватило, чтобы медицина впервые возглавила топ отраслей, заинтересованных в работниках, потеснив традиционных для региона лидеров - продажи и ИТ-сферу.

При этом не стоит забывать, что и до угрозы распространения коронавирусной инфекции медицина в Сибири испытывала серьезный дефицит кадров. И, несмотря на планы по увеличению набора в профильные учебные заведения, в нынешней ситуации он, скорее всего, усугубится. Как сообщила Екатерина Дегтярева, сейчас врачей и средний медицинский персонал из Сибири активно приглашают в Москву и Московскую область, где тяжелая эпидемиологическая ситуация.

По словам Екатерины Дегтяревой, многим сибирским медикам не до смены работы. Они настолько заняты, что им в буквальном смысле некогда смотреть вакансии. Другая же часть специалистов готова и к смене работодателя, и к смене региона проживания. Они откликаются на предложения и готовы к миграции. Как подтвердила методист Новосибирского медколледжа Елена Колдобанова, врачи и фельдшеры из Сибири и раньше с удовольствием уезжали работать в Москву, где выше уровень зарплат. Вряд ли что-то поменяется и сегодня, хотя эпидемологический риск медики осознают и готовы к нему.

В связи с пандемией значительный рост числа вакансий, по данным HeadHunter, зафиксирован в сибирском ретейле: предложений для продавцов-кассиров стало в два раза больше. Повышенный спрос - на водителей и курьеров. Вполне ожидаемо рухнуло предложение в гостиничном и туристическом бизнесе. Однако благодаря росту в других сферах в целом снижение числа вакансий почти незаметно.

Прямая речь

Антон Котяков, министр труда и социального развития РФ:

- На сегодняшний день в стране 950 тысяч безработных. Последний месяц-два мы видим динамику роста, хотя темпы достаточно сдержанные. На это влияет несколько факторов, и в первую очередь ограничения, введенные в отдельных отраслях экономики. Альтернативные инструменты поиска работы в нынешних условиях использовать стало сложнее, поэтому люди вынуждены прибегать к помощи государства - приходят в центры занятости, регистрируются на государственном портале "Работа в России". Один из возможных сценариев - рост числа безработных до пяти-шести миллионов человек.