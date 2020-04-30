В Томской области умер первый пациент с COVID-19

Сегодня томские медики зарегистрировали первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции.

Известно, что пациент не работал и входил в группу риска, так как имел тяжелые хронические заболевания. На фоне COVID-19 у него стремительно развилась пневмония. На протяжении девяти дней томич находился искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

- Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, - сообщил вице-губернатор Томской области по социальной политике Иван Деев.

В Томской области на сегодняшний день зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом. На лечении находятся 67 пациентов, остальные выздоровели.