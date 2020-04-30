На Ставрополье за ложную экспертизу задержан начальник отдела МВД

В городе Михайловске Ставропольского края задержан начальник отдела специальных экспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра регионального главка. Его подозревают в покушении на мошенничество, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, в феврале подозреваемый получил от знакомого 500 тысяч рублей. Эти деньги были поощрением за то, чтобы полицейский при экспертизе указал меньшее количество наркотика, чем было на самом деле по факту дела о хранении запрещенного вещества. Передача денег проходила в ходе оперативно-розыскного мероприятия ФСБ и МВД.

По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел. Сотруднику правоохранительных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Как сообщили "РГ" в краевом управлении МВД, по данному факту проведена служебная проверка.

- В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - говорится в сообщении.