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30.04.2020 09:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Текст: Роман Кияшко (Ставропольски край)
Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя
Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе скончался глава города Андрей Джатдоев, которому было 57 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

- Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - написал глава региона.

О причинах смерти Джатдоева губернатор ничего не сказал, однако, как сообщили "РГ" в администрации города, мэр долгое время не появлялся на публике из-за болезни, а предположительной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт. Работал микробиологом на биофабрике. С 1989 года занимал различные должности в администрации Ставрополя, а с 2012 года стал главой краевой столицы, где занимал эту должность до настоящего времени.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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