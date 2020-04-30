Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

В Ставрополе скончался глава города Андрей Джатдоев, которому было 57 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

- Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - написал глава региона.

О причинах смерти Джатдоева губернатор ничего не сказал, однако, как сообщили "РГ" в администрации города, мэр долгое время не появлялся на публике из-за болезни, а предположительной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт. Работал микробиологом на биофабрике. С 1989 года занимал различные должности в администрации Ставрополя, а с 2012 года стал главой краевой столицы, где занимал эту должность до настоящего времени.