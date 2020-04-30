На майские праздники откроют бани, рыбалку и запустят секретный салют

Есть регионы, в которых на майские праздники ослабили режим самоизоляции. А есть и такие, которые, наоборот, усилили контроль за соблюдением правил карантина.

Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, где можно будет сходить на рыбалку, в баню, отовариться в промтоварных магазинах и даже посетить центр мануальной терапии. А еще - посмотреть секретный салют.

И подстричься, и помыться

В Карелии в пяти муниципалитетах открываются все магазины площадью до 200 квадратных метров, парикмахерские, а также косметические салоны. Кроме того, это один из немногих регионов, где на майские можно будет попариться. Здесь заработают бани.

В Саратовской области накануне тоже открылись парикмахерские, химчистки и автосалоны. Но парикмахерские принимают саратовцев только по предварительной записи. В зале должен находится только один клиент, работники обязаны быть экипированы средствами индивидуальной защиты.

"Такие требования не являются чрезмерными. А предприниматели сами будут решать, насколько выгодно им работать в условиях, если в зале несколько кресел, а будет использоваться только одно", - отмечает руководитель регионального отделения "Опоры России", собственница салона красоты Наталья Панферова.

А в Пермском крае начнут принимать пациентов центры мануальной терапии при условии полного соблюдения санитарных правил безопасности. Есть шансы на ослабление режима самоизоляции и у пермяков. Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что в ближайшие дни в Пермском крае разрешат работу парикмахерских, а спортсменам - бегать по утрам. Но такое "раскручивание гаек" возможно только при снижении заболеваемости коронавирусом в регионе.

Всегда быть в маске

А вот жители Орловской области пока об открытии парикмахерских и прочих салонов, а тем более бани, могут только мечтать.

"Мы не можем открыть бани. Потому что человек в перчатках и маске не может ходить в баню", - сурово ответил глава региона Андрей Клычков на вопрос орловчанки, когда откроются салоны красоты и бани.

С 30 апреля орловские власти ввели масочный режим в магазинах и общественном транспорте. За появление с открытым лицом в общественном месте грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Магазины открытых дверей

Самый длинный список того, что открылось, в Башкирии. Это салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.

Заработали непродовольственные магазины и в Калининградской области. Но, как уточнили в оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией, режим самоизоляции смягчен только для торговых точек, имеющих отдельный вход. Магазины, которые располагаются в торговых центрах, работать не смогут.

Рыбка не для всех

Жителям Башкирии еще разрешили ездить на рыбалку. Только для этого нужно оформить соответствующее разрешение на портале дорога02.

А на юге России, в отличие от Башкирии, для рыбаков послаблений не будет. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин в своем видеообращении уже предупредил всех иногородних любителей рыбалки, что на майские праздники в Астрахани ловить нечего: всех приезжающих ждет двухнедельный карантин. Кроме того, в регионе уже введен тотальный запрет на рыбалку, в том числе и для местных жителей.

Шашлыки? Забудьте!

На майские праздники в Курганской области запретили продавать горючие вещества, а также средства для разведения огня. Это связано не только с угрозой контактов на шашлыках, но и с пожароопасной обстановкой в регионе.

В Тамбове вообще до 12 мая закрыли для посещения леса, пляжи и парки, городские сады и скверы. Магазинам тоже велено снять с продажи необходимые для пикников товары: мангалы, шампуры, уголь, решетки для барбекю. Под запрет попали даже опахала и щепа для копчения. В праздники в регионе будут дежурить около 500 тамбовских полицейских. Пойманным с костром в лесу грозит штраф не только за нарушение самоизоляции (30 тысяч рублей), но и по линии МЧС.

За тем, чтобы и воронежцы не собирались большими компаниями и не жарили шашлыки, будет следить не только полиция, но и спасатели. Из-за большого числа ландшафтных пожаров в регионе введен особый противопожарный режим, запрещающий вход в леса и разжигание костров даже без самоизоляции. Для поиска костров патрули МЧС используют беспилотники.

А в Ростовской области на дежурство выйдут эпидемиологические патрули, куда кроме сотрудников Роспотребнадзора и полиции, войдут представители казачества. Их задача - следить, чтобы люди не собирались в кампании в общественных местах и на природе.

Праздник "на сухую"

А в Курганской области пошли дальше всех и - ввели на майские "сухой закон". Здесь принято решение запретить продажу алкоголя на территории области на период с 30 апреля по 10 мая.

Напомним, что ранее были введены временные ограничения на покупку алкоголя еще в нескольких регионах России - в Пермском крае, Владимирской, Кемеровской и Свердловской областях, Карелии, Красноярском крае, Хакассии, Туве, Башкирии, Якутии, Забайкалье и Еврейской АО.

Салют будет!

Еще одним новшеством в Воронеже станет секретный салют.

Чтобы не допустить скопления зрителей, воронежские власти изменили место и время его проведения. "Мы обязательно проведем салют. Но это не шоу, где должны собраться тысячи воронежцев, а память о тех, кто воевал", - объяснил глава региона Александр Гусев.

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