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30.04.2020 11:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитаж стал самым посещаемым музеем России

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году Государственный Эрмитаж посетили 4 миллиона 926 тысяч посетителей - это почти на 600 тысяч больше, чем в 2018 году. Такие показатели сделали Эрмитаж самым посещаемым художественным музеем в страны в рейтинге, составленном изданием The Art Newspaper Russia.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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На втором месте - музеи Московского Кремля. В прошлом году в них побывали 3 миллиона 101 тысяча посетителей. Произведениями искусства в залах Третьяковской галереи насладились 2 миллиона 835 тысяч посетителей, а в Русском музее побывали 2 миллиона 394 тысячи человек.

На пятом месте оказался Московский дом фотографии (2 миллиона 236 тысяч посетителей), на шестом - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (1,481 миллиона человек), на седьмом - Государственный исторический музей (1,147 миллиона посетителей).

Примечательно, что высокие строчки рейтинга занимают частные музеи. Так, на восьмой позиции разместился Музей Фаберже, который за год принял 993 тысячи посетителей. Интерес к этому музею у жителей города и туристов во многом может объясняться концепцией. Так, в постоянной экспозиции музея присутствуют уникальные произведения ювелирного искусства, включая всемирно известные шедевры фабрики Карла Фаберже. Кроме того, музей организует знаковые выставки, например, работ Фриды Кало или Амедео Модильяни.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Еще один частный петербургский музей "Эрарта" оказался на 14-й строчке рейтинга, за прошлый год он принял 452 тысячи посетителей. "Эрарта" знаменита необычными выставками, посетители могут увидеть не только живопись или фотографию, но и, например, одежду из необычных материалов, инсталляции или произведения, созданные с помощью компьютерной графики.

Постепенно растет посещаемость и региональных музеев. Так, самый посещаемый не московский и не петербургский музей находится в подмосковной Истре, в прошлом году комплекс "Новые Иерусалим" принял 490 тысяч посетителей. 347 тысяч человек побывали в музее "Площадь Мира" в Красноярске, Ярославский художественный музей посетили 332 тысячи человек.

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