Петербуржцам рекомендовали носить маски и респираторы

Жителям Петербурга в общественных местах рекомендовано носить маски и респираторы. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

В городе до 12 мая продлили ограничительные меры. В обновленном постановлении, касающемся противодействия распространению коронавирусной инфекции сказано, что средства защиты рекомендовано использовать любые, в частности, не только медицинские маски, но и, например, самостоятельно изготовленные изделия.

Стоит отметить, что официально масочный режим в городе не вводится и никаких ограничений для тех, кто не смог купить или сшить маску, не предусмотрено.

На данный момент в Петербурге подтверждено 3726 случаев коронавирусной инфекции, 708 человек выздоровели, 29 заболевших скончались.