Под Петербургом 13 автомобилей попали в ДТП с мусоровозом

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с мусоровозом, в котором пострадали 13 автомобилей, один человек госпитализирован, сообщает региональное управление ГИБДД.

ЧП произошло на 34-м километре трассы Петербург-Псков. Все началось с того, что у автомобиля KAMaЗ, который перевозил мусор, отцепился контейнер с содержимым. Автомобили, следующие за грузовиком, стали маневрировать, чтобы избежать столкновения с контейнером.

В результате машины стали сталкиваться между собой. Правда, когда на место прибыли сотрудники ГИБДД и начали составлять протоколы, выяснилось, что это не одно большое ДТП, а шесть отдельных происшествий. По крайней мере, так все фигурирует в документах.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что из-за скачков температуры на трассе возник гололед и для автолюбителей, которые уже сменили резину, дорога превратилась в каток.