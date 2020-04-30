В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом

В Калининградской области скончались два пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

Оба жителя региона скончались в минувшие сутки. Они имели тяжелые хронические эндокринные заболевания, сопровождавшиеся тяжелым протеканием коронавируса.

Всего в регионе зарегистрировано пять летальных исходов. У первого больного диагностировали пневмонию с положительным результатом теста на COVID-19. Второй и третий пациенты также находились в стационаре с тяжелой пневмонией. Они имели сопутствующие заболевания - онкологическое и эндокринологическое.

По состоянию на 30 апреля в регионе выявлено 358 случаев заражения, 73 человека выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 2156 человек, в том числе 166 в условиях обсерватора.