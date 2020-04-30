Удвух этапированных в СИЗО Петрозаводска выявили коронавирус

Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у двух человек, которых этапировали в СИЗО Петрозаводска из Ленинградской области. Эти люди находились на карантине.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона. В учреждении УФСИН организовали дезинфекцию, определили круг контактов при этапировании, проводят тесты на COVID-19.

Всего же за последние сутки в республике зафиксировали восемь новых случаев. Кроме двух этапированных из Ленобласти, четверо - это жители Петрозаводска, которые контактировали с ранее заболевшими, один - из Сегежи, второй - из Кеми.

На сегодняшний день в Карелии 74 пациента с подтвержденным диагнозом. 11 человек выздоровели и выписаны.