В Ленобласти "черные археологи" разрушили средневековое кладбище

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства, при которых на старинном кладбище в деревне Климотино Копорского района были разрушены кресты XVI века.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, основная версия случившегося - незаконные археологические раскопки.

Сейчас следователи общаются с краеведами, устанавливают масштаб повреждений и ищут черных копателей.

Деревня Климотино находится недалеко от Копорья. Историки считают, что именно тут были захоронены строители, которые в XVI веке проводили реконструкцию крепости в Копорье.