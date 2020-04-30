В Ленобласти "черные археологи" разрушили средневековое кладбище

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В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства, при которых на старинном кладбище в деревне Климотино Копорского района были разрушены кресты XVI века.
Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, основная версия случившегося - незаконные археологические раскопки.
Сейчас следователи общаются с краеведами, устанавливают масштаб повреждений и ищут черных копателей.
Деревня Климотино находится недалеко от Копорья. Историки считают, что именно тут были захоронены строители, которые в XVI веке проводили реконструкцию крепости в Копорье.