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30.04.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти завели дело на директора мусороперерабатывающего завода

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленобласти на директора мусороперерабатывающего завода в поселке Янино завели уголовное дело. Руководителя предприятия обвиняют в хранении отходов с нарушением установленных норм, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Завод по механизированной переработке отходов в Янино - это давно горячая точка для экологов региона. Разного рода нарушения, связанные с хранением отходов, здесь выявлялись неоднократно, на предприятие приходили проверяющие, выписывали штрафы, но отходы продолжали складировать не по правилам.

В частности, мусор хранился не только на территории самого завода, но и на прилегающих земельных участках. Это привело к тому, что химические вещества попали в почву, как следствие были загрязнены дренажные и водоотводные канавы, а они в свою очередь соединяются с обводными канавами общего пользования. Кроме того, на заводе не обеззараживали должным образом отходы III класса опасности.

Специалисты взяли пробы грунта и воды как на заводе, так и на прилегающих территориях, на предприятии провели выемку документации.

Чтобы понять, какой ущерб был нанесен окружающей среде, назначены судмедэкспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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