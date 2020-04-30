В Ленобласти завели дело на директора мусороперерабатывающего завода

В Ленобласти на директора мусороперерабатывающего завода в поселке Янино завели уголовное дело. Руководителя предприятия обвиняют в хранении отходов с нарушением установленных норм, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Завод по механизированной переработке отходов в Янино - это давно горячая точка для экологов региона. Разного рода нарушения, связанные с хранением отходов, здесь выявлялись неоднократно, на предприятие приходили проверяющие, выписывали штрафы, но отходы продолжали складировать не по правилам.

В частности, мусор хранился не только на территории самого завода, но и на прилегающих земельных участках. Это привело к тому, что химические вещества попали в почву, как следствие были загрязнены дренажные и водоотводные канавы, а они в свою очередь соединяются с обводными канавами общего пользования. Кроме того, на заводе не обеззараживали должным образом отходы III класса опасности.

Специалисты взяли пробы грунта и воды как на заводе, так и на прилегающих территориях, на предприятии провели выемку документации.

Чтобы понять, какой ущерб был нанесен окружающей среде, назначены судмедэкспертизы.