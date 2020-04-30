В Петербурге 38 беременных женщин заболели коронавирусом

В Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 38 беременных горожанок, 22 из них госпитализированы в инфекционную больницу имени Боткина, об этом сообщила журналистам главный врач роддома №18 Галина Гриненко.

Две женщины находятся в тяжелом состоянии. Их подключали к аппаратам ИВЛ, сейчас они дышат самостоятельно.

Женщины на последних сроках беременности, у которых болезнь проходит без особых симптомов направлены в роддом номер 16, перепрофилированный под прием пациенток с COVID-19. Заболевшие на ранних сроках находятся на домашнем лечении.

На сегодня в Петербурге подтверждено 4062 случая COVID-19, из них 336 - за минувшие сутки. Умерло 29 пациентов, вылечились 779 человек.