В Петербурге замдиректора детского магазина заподозрили в педофилии

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении восьмиклассницы, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что подозреваемый работает замдиректором сетевого детского магазина. С девочкой он познакомился в социальных сетях.

По предварительным данным, которые сообщает ТАСС, мужчина сообщил девочке, что является "охотником за маньяками" и предложил школьнице оказывать содействие в поимке преступников с помощью "приманки". Школьница согласилась, и в отношении нее были совершены действия сексуального характера. В полиции также отмечают, что от девочки подозреваемый требовал интимные фотографии и видео, а затем шантажировал этими материалами школьницу, угрожая их обнародовать. Тем не менее, девочка нашла в себе силы рассказать обо всем родителям. В полицию обратилась мама школьницы. Вскоре мужчина был задержан.

Сейчас подозреваемый общается со следователями, в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.