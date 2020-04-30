В Петербурге скончались два пожилых пациента с коронавирусом

В Петербурге число жертв COVID-19 достигло 31 человека. В госпитале для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался 80-летний мужчина и 98-летняя женщина, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Известно, что у этих пациентов было значительное количество хронических заболеваний, у одного из них диагностировали онкологию. Тем не менее, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ пришла к выводу, что непосредственной причиной смерти пациентов стала коронавирусная инфекция.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто отметил, что все случаи смерти пациентов с выявленным коронавирусом рассматривает специальная комиссия. Практика показывает, что далеко не всегда пациенты с коронавирусной инфекцией умирают именно от этого заболевания. Даже у людей с хроническими болезнями COVID-19 может протекать бессимптомно.

На сегодня в Петербурге подтверждено 4062 случая заболевания, из них 336 - за минувшие сутки.