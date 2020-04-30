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30.04.2020 02:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Заполярье за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области продолжается быстрый рост заболеваемости коронавирусом. На 23.00 29 апреля в регионе выявлен 101 новый случай заражения этой инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Наибольший рост числа заболевших по-прежнему наблюдается в селе Белокаменке. Там за сутки прибавилось 80 больных. Всего на территории региона теперь насчитывается 1227 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

- В Белокаменке введен карантин, стройплощадка закрыта на выезд, организовано лечение заболевших и профилактика в отношении остальных работников - они получают медикаменты, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - На площадке работают медики, все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Также развернут мобильный диагностический госпиталь МЧС России с компьютерным томографом, который позволяет выявлять пневмонию и своевременно госпитализировать пациентов. Там ежедневно проверяются десятки пациентов из Белокаменки.

Также заражение COVID-19 подтвердилось у пассажира авиарейса 1227 авиакомпании S7 от 22 апреля, следовавшего по маршруту Москва - Мурманск.

- Всех, кто летел данным рейсом в Мурманск, просим немедленно позвонить на телефон горячей линии (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00, не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения, - сообщили в оперштабе. - К вам приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение коронавируса COVID-19

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