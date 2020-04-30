ВС допустил административное расследование дел о нарушении самоизоляции

Верховный суд России признал возможным проведение административного расследования по делам о нарушении режима самоизоляции. При этом такое расследование не является обязательным.

"Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление", - говорится в обзоре судебной практики по применению законодательства в период пандемии.

Как поясняет Верховный суд России, в случаях, если после выявления административных правонарушений по соответствующим статьям КоАП, возникла необходимость осуществления комплекса требующих значительных временных затрат процессуальных действий, может быть проведено административное расследование.

"Проведение административного расследования по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 и 20.61 КоАП РФ, не является обязательным, а вопрос о проведении такого расследования решается в зависимости от необходимости осуществления процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление", - сказано в документе.

На практике суды во всех регионах уже активно применяют статьи КоАП, наказывающие за нарушение режиме самоизоляции. Например, Сокольский районный суд Вологодской области оштрафовал Николая Д., собиравшего на улице металлолом. А Кадуйский районный суд Вологодской области назначил штраф в тысячу рублей 22-летнему Тимуру У. Из письменных объяснений молодого человека следует, что в нарушение режима самоизоляции он находился у Дома Культуры на ул. Строителей в п. Кадуй, сидел с другом в машине и слушал музыку. Факт нарушения режима самоизоляции признал, пояснил, что давно не видел друга.

Всего по состоянию на 27 апреля 2020 года в районные суды Вологодской области поступило 506 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. Из них 89 рассмотрено по существу. В 60 случаях назначены штрафы от 1000 до 3000 рублей. В 28 делах вынесены предупреждения. Один граждан освобожден от административной ответственности в связи с малозначительностью, с объявлением устного замечания.