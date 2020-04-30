Министр культуры и туризма Калмыкии лишился поста за кумовство

Министр культуры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков освобожден от занимаемой должности после представления прокуратуры региона. Чиновнику инкриминировали непринятие мер к урегулированию конфликта интересов на государственной службе в отношении родственницы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, в ноябре 2018 года бывший министр включил племянницу в кадровый резерв, а через год принял ее на должность ведущего специалиста минкульта. Через три месяца "за добросовестный и плодотворный труд" наградил нового специалиста благодарностью Министерства культуры и туризма РК.

Кроме того, при назначении на должность Хонгор Эльбиков в нарушение требований антикоррупционного законодательства представил неполные анкетно-биографические данные и скрыл факт родственных отношений с племянницей.

Временно исполнять обязанности министра поручено его заместителю Ларисе Летуевой.