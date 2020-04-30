МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о перепрофилировании ведомственного предприятия в Астраханской области под производство медицинских масок и халатов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ ранее производило специализированную продукцию, форменное обмундирование, а также проводило опытно-конструкторские работы.

Предприятие уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты. Сейчас ожидается получение регистрационного удостоверения на изолирующие костюмы одноразового использования.

Ирина Волк отметила, что МВД РФ разработало план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. "Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области", - сообщила официальный представитель МВД РФ.