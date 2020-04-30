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30.04.2020 12:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок

Текст: Александр Степанов

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о перепрофилировании ведомственного предприятия в Астраханской области под производство медицинских масок и халатов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ ранее производило специализированную продукцию, форменное обмундирование, а также проводило опытно-конструкторские работы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Предприятие уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты. Сейчас ожидается получение регистрационного удостоверения на изолирующие костюмы одноразового использования.

Ирина Волк отметила, что МВД РФ разработало план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. "Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области", - сообщила официальный представитель МВД РФ.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество Здоровье Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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