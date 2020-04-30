На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны

За минувшие сутки сотрудники МЧС обезвредили в Крыму 18 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Авиабомбу массой 100 килограммов обнаружили вблизи села Орджоникидзе под Феодосией. Две авиабомбы массой 50 килограммов, пять осколочных авиабомб по десять килограммов каждая, семь осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма и три килограммовых авиабомбы нашли у поселка Опасное в Керчи и неподалеку от села Юркино Ленинского района.

Боеприпасы идентифицировали и обезвредили специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК. Бомбы с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировали на специальный полигон, где обезвредили.