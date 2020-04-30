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30.04.2020 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

За минувшие сутки сотрудники МЧС обезвредили в Крыму 18 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Фото: Русское географическое общество
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Авиабомбу массой 100 килограммов обнаружили вблизи села Орджоникидзе под Феодосией. Две авиабомбы массой 50 килограммов, пять осколочных авиабомб по десять килограммов каждая, семь осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма и три килограммовых авиабомбы нашли у поселка Опасное в Керчи и неподалеку от села Юркино Ленинского района.

Боеприпасы идентифицировали и обезвредили специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК. Бомбы с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировали на специальный полигон, где обезвредили.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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